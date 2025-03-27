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رئيس الوزراء الصومالى: معركتنا ضد الإرهابيين مستمرة حتى القضاء عليهم

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رئيس الوزراء الصومالى: معركتنا ضد الإرهابيين مستمرة حتى القضاء عليهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 09:31 صباحاً - أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدى برى، أن البلاد تخوض معركة حاسمة ضد مليشيات الشباب وداعش الإرهابية التي تعارض السلام والتنمية، مشيرا إلى أن المعركة ضد الإرهابيين مستمرة حتى القضاء عليهم.

وقال بري، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، الأربعاء، "خطتنا لا تقتصر على طرد الإرهابيين من أراضينا فحسب، بل تمتد إلى القضاء عليهم تمامًا، لأن الصومال لن يحقق تقدمه المنشود ما داموا يشكلون تهديدًا في المنطقة، لذلك من الضروري أن نتحد جميعًا في مواجهتهم".

وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM) عملية عسكرية نوعية استهدفت عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش في مرتفعات غولس بإقليم بري، التابع لولاية بونتلاند.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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