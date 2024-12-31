العراق: حدودنا مع إيران مؤمنة بشكل كامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، تأمين الحدود المُشتركة مع جارته إيران بشكلٍ كاملٍ.

وقال قائد حرس الحدود، الفريق أول محمد عبدالوهاب سكر، خلال لقائه قادة حرس الحدود في جمهورية إيران: إنه "تمت التغطية الكاملة للمناطق الحدودية المشتركة مع إيران ومنع أي عمليات تهريب أو انتهاكات حدودية"، مؤكدًا أن "حرس الحدود العراقي مستعد للتعاون مع حرس الحدود في جمهورية إيران الإسلامية؛ لضمان حماية الحدود وتسهيل تنقل الزوار خلال أيام ذكرى أربعينية الإمام الحسين".

وأضاف حسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذا اللقاء الذي حضره قادة حرس الحدود من محافظات كرمانشاه، وأذربيجان الغربية، وخوزستان، وكردستان، وإيلام، يهدف إلى تعزيز مستوى التعاون ودراسة القضايا الحدودية والأمنية بين البلدين وحماية الحدود المشتركة".

من جهته أوضح قائد حرس الحدود الإيرانية، اللواء أحمد علي جودرزي، أن "قوات حرس الحدود في إيران والعراق تقوم بالعمل، جنبًا إلى جنب من أجل ضمان أمن شعبي البلدين".

وأشار جودرزي إلى "التعاون الجيد والعلاقات الحدودية الممتازة بين حرس الحدود في إيران والعراق"، لافتًا إلى أن "إيران تمتلك ألفًا و609 كيلومترات من الحدود المشتركة مع العراق، ويتم رصد هذه الحدود المشتركة والواسعة وإدارتها بشكل جيد بفضل العلاقات والتعاون الممتاز بين حرس الحدود في البلدين."