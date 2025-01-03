انت الأن تتابع خبر سم فتاك في السبانخ!!.. صاحب محل خضار يكشف عن وجود سم قاتل في السبانخ.. هتاكل منها حتى لو مره واحده هتموت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السبانخ من أكثر الخضروات المغذية التي تُعرف بفوائدها الصحية، فهي غنية بالفيتامينات، المعادن، والألياف، ومع ذلك، قد تتعرض السبانخ للتلوث بسبب المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية المستخدمة في زراعتها، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مركبات طبيعية مثل الأوكسالات التي قد تؤثر سلبًا على الصحة عند تناولها بكثرة، في هذا المقال، سنتناول المخاطر المرتبطة بالسبانخ الملوث وكيفية الحد منها لضمان استهلاك آمن وصحي.

المخاطر المحتملة لتناول السبانخ

1. تلوث بالمبيدات الحشرية

تُزرع السبانخ باستخدام مبيدات حشرية تحتوي على مواد كيميائية سامة لمحاربة الآفات الزراعية، هذه المواد قد تبقى على أوراق السبانخ وتسبب أضرارًا صحية عند استهلاكها المتكرر.

2. تأثير الأسمدة الكيميائية

بعض الأسمدة المستخدمة في الزراعة تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم، التي قد تتراكم في الجسم بمرور الوقت، مما يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

3. الأوكسالات وأثرها على الكلى

السبانخ غني بمركبات الأوكسالات التي ترتبط بالكالسيوم وتمنع امتصاصه، مما يزيد خطر تكوّن حصوات الكلى على المدى الطويل.

كيفية تقليل المخاطر

1. غسل السبانخ جيدًا

يُنصح بغسل السبانخ جيدًا تحت الماء الجاري أو نقعه في محلول من الماء والخل لإزالة أي بقايا من المبيدات والأسمدة.

2. اختيار السبانخ العضوي

يفضل شراء السبانخ العضوي الذي يُزرع دون استخدام مواد كيميائية ضارة لضمان سلامة الغذاء.

3. شراء السبانخ من مصادر موثوقة