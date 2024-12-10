نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 10 منتجعات وشاليهات عائلية بدبي في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة حول أفضل 10 منتجعات وشاليهات عائلية في دبي



تُعتبر دبي واحدة من أشهر الوجهات السياحية حول العالم، حيث تتميز بكونها مدينة تجمع بين الحداثة والتراث الغني،لقد حولت دبي نفسها من قرية نائمة في الصحراء إلى مدينة نابضة بالحياة تتضمن مجموعة من المعالم السياحية المذهلة،ومع تزايد عدد الأسر التي تخطط لقضاء عطلاتها في هذه المدينة الساحرة، تبرز دبي كوجهة جذابة تقدم مزيجًا من الرفاهية والترفيه والثقافة،يهدف هذا البحث إلى تقديم نظرة شاملة على أفضل 10 منتجعات وشاليهات عائلية في دبي، التي توفر مجموعة متنوعة من التجارب الممتعة والمريحة للعائلات.

1،برج العرب



يُعد برج العرب من الرموز الرئيسية التي تُميز مدينة دبي، حيث يعتبر من أفخم فنادق العالم،يتميز بتصميمه الفريد الذي يشبه الشراع، ويقع على جزيرة اصطناعية،يوفر البرج أجنحة فاخرة مصممة بأعلى مستويات الراحة، مع مجموعة من الخدمات المتميزة بما في ذلك مطاعم عالمية مثل مطعم “أكواريوم” الذي يتواجد تحت سطح الماء،يُعتبر هذا المعلم وجهة مثالية للعائلات التي تبحث عن تجربة فندقية لا تُنسى مع مناظر ساحرة للبحر.

2،منتجع بالم تري كورت



يقع منتجع بالم تري كورت على سواحل الخليج العربي، ويتميز بأجنحته الواسعة التي تقدم إطلالات مباشرة على البحر،يوفر المنتجع مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، حيث يضم أربعة حمامات سباحة، منتجعًا صحيًا، و15 مطعمًا يقدمون تشكيلة متنوعة من الأطباق العالمية،كما يحتوي على نادي للأطفال وألعاب مائية، مما يجعله خيارًا رائعًا للعائلات.

3،منتجع فورسيزون جميرا



يقع منتجع فورسيزون جميرا على شاطئ البحر، ويجمع بين التصاميم الراقية والزخارف العربية،يشتمل على 237 غرفة و49 جناحًا، بالإضافة إلى ثلاثة حمامات سباحة، أحدها مصمم خصيصًا للأزواج،كما يحتوى المنتجع على مركز سبا يُعد من الأفضل في دبي، بالإضافة إلى 10 مطاعم تقدم تجارب طعام فريدة من نوعها،يعد فورسيزون خيارًا مميزًا للعائلات التي تبحث عن الاسترخاء والفخامة.

4،مدينة جميرا



مدينة جميرا تعد مجمعًا فاخرًا يُشبه مدينة عربية مصغرة، حيث تضم ثلاثة فنادق كبيرة بالإضافة إلى مجموعة من البيوت الصيفية والفيلات،تحتوي المدينة على أكثر من 50 مطعمًا وحدائق جميلة وصالات رياضية ونوادي للأطفال،يمكن للزوار الاستمتاع بجولة على متن قارب تقليدي في القنوات التي تمتد لمسافة 5 كيلومترات،تعتبر هذه الوجهة مثالية للعائلات التي ترغب في مزيج من الرفاهية والترفيه.

5،وسبا لو رويال ميريديان بيتش



يتميز منتجع لو رويال ميريديان بيتش بموقعه الخلاب على شاطئ جميرا الشهير،يحتوي المنتجع على شاطئ خاص يحمل شارة “بلو فلاغ” وثلاثة حمامات سباحة ومنتجع صحي،كما يقدم مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم مأكولات عالمية،يوفر المنتجع أيضًا نادي للأطفال مع أنشطة متنوعة مثل الألعاب الشاطئية والتنس، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات.

6،فندق جميرا بيتش



يُعتبر فندق جميرا بيتش من أبرز المنتجعات العائلية في دبي بفضل تصميمه الفريد الذي يشبه الموجات وزجاجه الأزرق،يحتوي الفندق على أكثر من 600 غرفة وستة حمامات سباحة وجدار تسلق،يُوفر للضيوف دخولًا مجانيًا إلى حديقة وايلد وادي المائية وخدمة نقل مجانية إلى مول الإمارات،كما يقدم الفندق تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعائلات.

7،فيرمونت النخلة



يُعد منتجع فيرمونت النخلة واحدًا من الوجهات الأكثر جذبًا للعائلات في دبي، ويقع على جذع نخلة جميرا،يحتوي المنتجع على 381 جناحًا فخمًا ومجموعة من حمامات السباحة ونادي للأطفال،يُتيح للزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة المائية وتجربة تناول الطعام في 10 مطاعم تُقدم أطباقًا متنوعة.

8،ون آند أونلي رويال ميراج



يعتبر منتجع ون آند أونلي رويال ميراج من أحدث وأفخم المنتجعات في دبي، حيث يمتد على مساحة 65 فدانًا من الحدائق،يضم المنتجع شاطئًا خاصًا وإطلالات طبيعية خلابة، بالإضافة إلى 14 مطعمًا تقدم تجارب طعام مميزة،يُشكل هذا المنتجع وجهة مثالية للعائلات الساعية للرفاهية والهدوء على حد سواء.

9،أتلانتس النخلة



يعد منتجع أتلانتس النخلة من أبرز الوجهات العائلية التي تقدم تجربة فريدة، وذلك بفضل تصميمه المستوحى من مدينة أتلانتس الأسطورية،يحتوي على برجين يربط بينهما جناح رويال بريدج، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية مثل المنتزه المائي وأحواض الدلافين،كما يُقدّم المنتجع دخولًا مجانيًا إلى منتزه Aquaventure، مما يجعله مفضلًا للعائلات.

10،ريتز كارلتون



يُعتبر منتجع ريتز كارلتون من أفضل المنتجع التي تقدم خدمات عائلية استثنائية، ويقع في جميرا بيتش ريزيدنس،يتميز بغرفه الأنيقة المصممة بخامات فاخرة، ويقدم مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية في مطاعمه،كما تشمل الأنشطة الترفيهية العديد من الخيارات مثل رياضة مراقبة الطيور وكرة القدم والطيران الورقي، مما يجعله مكانًا مثاليًا للعائلات التي تسعى لعطلة شاملة وممتعة.

أنشطة عائلية ممتعة في دبي



بالإضافة إلى الإقامة الفاخرة في المنتجعات، تقدم دبي مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكافة أفراد العائلة،يمكن للعائلات الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية الشهيرة مثل برج خليفة ودبي مول، أو قضاء يوم ممتع في أحد المتنزهات المائية مثل وايلد وادي وأكوافنتشر،توفر المدينة أيضًا خيارات رائعة للتسوق، والاسترخاء على الشواطئ، وتذوق أشهى الأطباق في المطاعم العالمية.