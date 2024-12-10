أين تقع جزيرة أرواد

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هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة عن جزيرة أرواد



تُعتبر جزيرة أرواد واحدة من الجزر الصغيرة التي تقع في البحر الأبيض المتوسط أمام الساحل السوري، وبالتحديد بالقرب من مدينة طرطوس،تحظى الجزيرة بأهمية تاريخية وسياحية بارزة، حيث تحتوي على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية التي تعود إلى العصور القديمة،كما أنها تتميز بجمال طبيعتها وسحرها الخاص، مما يجعلها وجهة جذب للزوار.

الموقع الجغرافي



تحتل جزيرة أرواد موقعاً مميزاً على خط طول 35.5 شرقًا وخط العرض 34.4 شمالًا،تمتد مساحة الجزيرة حوالي 200 دونم، أي ما يعادل 0.2 كيلومتر مربع،يُقدر أن المساحة المأهولة بالسكان تبلغ حوالي 135 دونم (0.135 كيلومتر مربع)،أما أبعاد الجزيرة، فهي تمتد بطول حوالي 800 متر وعرضها يصل إلى 500 متر.

الأهمية التاريخية



تتميز جزيرة أرواد بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث كانت مركزًا حيويًا للتجارة البحرية منذ العصور القديمة، وربطت بين مصر وآسيا الصغرى وجزيرة رودس والجزر الإيجية وقبرص،وقد جعلت أهميتها هذه الجزيرة محط اهتمام وحب العديد من الحضارات المتنوعة مثل الكلدانية والإغريقية والآشورية والمصرية.

مكونات جزيرة أرواد



الجغرافيا والطبيعة



تتكون جزيرة أرواد بشكل رئيسي من الصخور، وتفتقر إلى التربة الزراعية الخصبة،بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي الجزيرة على مصادر طبيعية للمياه العذبة مثل الينابيع،حيث تؤدي عملية التعرية نتيجة مياه البحر إلى تآكل بعض أطراف الجزيرة، مما أدى إلى انفصال جزء صخري في الجهة الشمالية الغربية،وفي بعض الأحيان، تختفي هذه القطعة نتيجة لارتفاع منسوب المياه البحرية.

المناخ



تتمتع جزيرة أرواد بمناخ معتدل يتسم بالرطوبة العالية،تستمر الأمطار في الهطول لمدة ثلاثة أشهر خلال السنة، بمتوسط يصل إلى 700 ملم سنويًا،ترتفع درجات الحرارة في شهر آب لتصل إلى 30 درجة مئوية خلال النهار، بينما تنخفض في كانون الثاني إلى نحو 7 درجات مئوية،تتراوح نسبة الرطوبة في الجزيرة بين 60% و75%.

الأهمية التاريخية



العصور القديمة



يرجع تاريخ جزيرة أرواد إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، حيث استوطنها الفينيقيون وأسسو مملكة مستقلة تُعرف باسم “أرفاد”،واستُخدمت الجزيرة كقاعدة تجارية تربط بين نهر الفرات ووادي العاصي ومصر.

العصر الآشوري والبابلي



تبعت الجزيرة تحت الحكم الآشوري بين 1100 و625 قبل الميلاد، قبل أن تنتقل إلى السيطرة البابيلية في عام 604 قبل الميلاد.

العصر الروماني



تحت الحكم الروماني، فقدت جزيرة أرواد جزءًا كبيرًا من أهميتها التجارية، وأثرت أيضًا خسارة مدينة طرطوس لمكانتها الاقتصادية سلبًا على الجزيرة.

الحروب الصليبية



في القرن الثالث عشر الميلادي، تعرضت الجزيرة لهجوم من الصليبيين الذين تمكنوا من السيطرة عليها، إلا أن العرب تمكنوا من استعادتها في عام 650 ميلادي.

العصر الحديث



استمرت جزيرة أرواد تحت الحكم العربي منذ ذلك الحين، ويعيش فيها حاليا العرب وأحفاد الفينيقيين، الذين استقبلوا الفاتحين العرب واعتنقوا الإسلام.

المعالم السياحية



الآثار التاريخية



تحتضن جزيرة أرواد العديد من المعالم الأثرية والمنشآت التاريخية التي خلفتها الحضارات المختلفة، ومنها

الآثار الصخرية القديمة تشمل مجموعة من الكهوف المنحوتة في الطرف الغربي للجزيرة.

المباني التراثية تتضمن قلعة جزيرة أرواد وجزءاً من الحمام العثماني والبرج وغيرها من المباني.

القلعتان تشير إلى أهمية الجزيرة أثناء الحروب الصليبية، واحدة مبنية في أعلى نقطة في الجزيرة بواسطة الصليبيين، والأخرى بواسطة العرب.

الجدار الفينيقي بقايا جدار كبير يحيط بالجزيرة لحمايتها من هجمات الأعداء وأمواج البحر.

التسجيل في قائمة التراث العالمي



تم إدراج جزيرة أرواد في قائمة التراث العالمي في عام 1999 بسبب تنوعها التراثي والأثري، لكن تم استبعادها لاحقًا من القائمة في عام 2011 بسبب الأوضاع السياسية في سوريا.

الطبيعة في جزيرة أرواد



الشواطئ



تتميز جزيرة أرواد بشواطئها الرملية الجميلة، مما يجعلها وجهة مثالية للسباحة والاسترخاء،يمكن للزوار الاستمتاع بمياهها الزرقاء الصافية وممارسة الأنشطة المائية مثل الغوص وركوب الأمواج.

الحياة البحرية



تحوي مياه جزيرة أرواد مجموعة متنوعة من الشعاب المرجانية، مما يتيح لعشاق الغوص استكشاف هذا العالم البحري الرائع ورؤية الأسماك الملونة والكائنات البحرية الأخرى.

الأنشطة البرية



يمكن للزوار الممارسة نشاطات برية متنوعة كالمشي وركوب الدراجات الجبلية، حيث توفر الجزيرة مناظر طبيعية خلابة تجعل من استكشافها تجربة لا تُنسى.

الإقامة في جزيرة أرواد



الفنادق والمنتجعات



رغم حجمها الصغير، توفر جزيرة أرواد خيارات إقامة مريحة للزوار، ومنها

فندق فورسيزونز جدة فندق فاخر من فئة الخمس نجوم يوفر إطلالات رائعة على البحر.

منتجع وفندق واجد جدة ماريوت بونفواج منتجع فاخر يقع على الساحل ويتميز بشاطئ خاص.

فندق ميركيور جدة الكورنيش فندق مريح يقع بالقرب من الكورنيش.

منتجع وفندق أفريشن ألترا جدة منتجع فخم يطل على البحر ويقدم خدمات شاملة.

فندق جولدن توليب جدة فندق عصري يضمن إقامة مريحة.

الأنشطة الممكنة في جزيرة أرواد



السباحة الاستمتاع بالسباحة في مياه الجزيرة الصافية.

ركوب الأمواج يمكن استئجار ألواح السباحة للاستمتاع بالموجات.

الغوص اكتشاف الجمال البحري من خلال الغوص في مناطق الشعاب المرجانية.

رحلات بحرية القيام برحلة بحرية على متن قارب للاستمتاع بالمناظر البحرية.

رياضات مائية تجربة ركوب الجت سكي وركوب الزوارق.

المشي وركوب الدراجات استكشاف مناظر الجزيرة المدهشة.

الصيد ممارسة الصيد سواء على الشاطئ أو من خلال الرحلات البحرية.

الاستجمام والتشمس قضاء الوقت على الشاطئ تحت أشعة الشمس.

مشاهدة الطيور رصد الطيور البحرية المتنوعة.

استكشاف المناطق البيئية التنزه في الجبال ومشاهدة الشعاب.

الأسئلة الشائعة حول جزيرة أرواد

