نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تقع جزيرة ياس في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

أين تقع جزيرة ياس

أين تقع جزيرة ياس

جزيرة ياس تُعتبر إحدى الوجهات السياحية البارزة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تقع في قلب العاصمة أبوظبي،تتواجد الجزيرة على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال شرق مركز مدينة أبوظبي، وتُمثل مثالًا للجزر الحديثة التي تُزاوج بين الطابع العصري والتقليدي،تشتهر الجزيرة بمرافقها السياحية المتنوعة والرائعة، مما يجعلها مقصدًا للزائرين من جميع أنحاء العالم.

تتميز الجزيرة بموقعها على الواجهة البحرية، مما يوفر مناظر طبيعية خلابة وأجواء هادئة،تعد جزيرة ياس من الوجهات العصرية المثالية لمحبي الترفيه والتسوق، حيث تتنوع الأنشطة والمعالم السياحية المتاحة،تستقطب الجزيرة أكثر من 28 مليون زائر سنويًا، مما يعكس جاذبيتها الكبيرة كوجهة سياحية.

أبرز المعالم السياحية في جزيرة ياس

ياس مول يُعتبر ياس مول من أكبر وأشهر المراكز التجارية في أبوظبي، وهو ثاني أكبر مركز تجاري في الإمارات بعد دبي مول،يحتوي المول على مجموعة واسعة من المتاجر العالمية والماركات الشهيرة، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية متنوعة تشمل دور سينما ومطاعم ومقاهي،يُعد ياس مول وجهة تسوق أساسية للسكان المحليين والزوار على حد سواء. حلبة مرسى ياس تُعتبر حلبة مرسى ياس مضمار سباق متطور، حيث تُستضاف فيها سنويًا سباق جائزة طيران الاتحاد للفورمولا 1،تدعم الحلبة أحدث التقنيات، وتوفر تجربة قيادة فريدة للمحترفين والهواة،يمكن للزوار تجربة القيادة واختبار مهاراتهم على هذا المضمار، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض القيادة المختلفة. شاطئ ياس يقع هذا الشاطئ على الساحل الجنوبي للجزيرة، ويُعتبر وجهة مثالية للاسترخاء واستمتاع الزوار بالبحر،يوفر الشاطئ مجموعة من الأنشطة المائية مثل السباحة والغوص، بالإضافة إلى ملاعب الكرة الطائرة وصالات الرياضة،يتميز الشاطئ بأجواء هادئة ومريحة مع العديد من مرافق السيارات لضمان الراحة للزوار. عالم فيراري تُعتبر أول مدينة ترفيهية عالمية مستوحاة من شعار سيارات فيراري، حيث تقدم المدينة مجموعة من الألعاب المثيرة والتجارب التي تعكس روح فيراري،ومن أبرز المعالم “أفعوانية فاستر”، التي تُعد الأسرع في العالم،تُعد تجربة زيارة عالم فيراري فرصة للتعرف على تاريخ العلامة التجارية والتفاعل مع مجموعة من الألعاب الممتعة. مضمار ياس لينكس للجولف يقع هذا المضمار على الشاطئ الغربي للجزيرة، وقد تم تصميمه بواسطة المصمم الشهير كايل فيليبس،يُعتبر مضمار ياس لينكس من بين أفضل 10 مضامير جولف في العالم وفقًا لمجلة جولف ماجازين، كما يُصنف ضمن أفضل 25 مضمار جولف عالميًا حسب تصنيف جولف دايجست،يوفر المضمار تجربة جولف متميزة في بيئة طبيعية ساحرة. ياس ووتروورلد أبوظبي تُعتبر مدينة مائية ضخمة تحتوي على أكثر من 43 لعبة مائية متنوعة، بالإضافة إلى سوق تجاري كبير ومعرض للغوص،تقدم المدينة المائية مجموعة واسعة من الأنشطة الممتعة، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والأطفال. مرسى فاخر لليخوت يوفر هذا المرسى بيئة رائعة لليخوت الفاخرة والقوارب، ويُعد وجهة مفضلة لمحبي الإبحار،يتيح للزوار الاستمتاع بالمأكولات البحرية الشهية، والتعرف على تاريخ الإبحار، واكتشاف وسائل الراحة العالمية.

أهم الفنادق على جزيرة ياس

تقدم جزيرة ياس مجموعة من الفنادق الفاخرة التي تتنوع من 3 نجوم إلى 5 نجوم،من بين أبرز الفنادق المتواجدة على الجزيرة

فندق راديسون بلو

فندق ستيبريدج يوستس

فندق كراون بلازا

فندق ياس فايسروي أبوظبي

فندق بارك إن راديسون أبوظبي

فندق جزيرة ياس روتانا أبوظبي

سنترو جزيرة ياس باي روتانا

توفر هذه الفنادق إقامة مريحة وخدمات متميزة، وتُعتبر خيارات مثالية للزوار الباحثين عن الراحة والرفاهية أثناء إقامتهم في الجزيرة.

شواطئ جزيرة ياس

تشمل جزيرة ياس العديد من الشواطئ الرائعة، منها

شاطئ ياس بلاش شاطئ واسع يتمتع برمال ذهبية ومياه صافية، ويوفر خيارات متنوعة للأنشطة المائية مثل ركوب الأمواج وركوب الجت سكي.

شاطئ ياس نورا يقع بالقرب من منتجع “ياس فيلاس” ويتميز بالمياه الزرقاء الصافية.

شاطئ ياس بارك جزء من منتزه ياس، يوفر مياه هادئة وألعاب مائية.

شاطئ ياس مارينا بالقرب من مرسى ياس، يوفر إطلالات رائعة على القوارب الفاخرة.

شاطئ ياس كريستال يوفر أجواءً هادئة وخصوصية، وهو مثالي للأزواج والعائلات.

أنشطة مفضلة على جزيرة ياس

حلبة ياس مارينا متابعة سباقات الفورمولا 1 وتجربة القيادة.

فيراري وورلد تجربة أفعوانية “فاستر” والعديد من الأنشطة الترفيهية.

منتزه ياس ووتروورلد مجموعة من الألعاب المائية الممتعة.

شاطئ ياس الاسترخاء وممارسة الأنشطة المائية.

ياس مول التسوق والاستمتاع بالمطاعم والمقاهي.

مارينا ياس المشي والاستمتاع بالمطاعم والمقاهي الفاخرة.

الغولف في ياس لينكس لعب الغولف في واحد من أفضل الملاعب في المنطقة.

ركوب الزوارق واليخوت استكشاف المياه المحيطة بالجزيرة.

مناخ جزيرة ياس

تتمتع جزيرة ياس بمناخ صحراوي يتميز بالحرارة والجفاف خلال فصل الصيف، مع درجات حرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية،أما فصل الشتاء فيكون معتدلًا نسبيًا مع انخفاض في درجات الحرارة، وتكون الأمطار نادرة،الرطوبة منخفضة في معظم أوقات السنة، وقد تكون الرياح نشطة خلال فصل الصيف.

اقتصاد جزيرة ياس

يعتمد اقتصاد جزيرة ياس على السياحة والعقارات والتطوير العمراني، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والصناعات الكبرى،تلعب السياحة دورًا رئيسيًا مع المعالم السياحية مثل حلبة ياس ومنتزهات الترفيه،كما يشهد قطاع العقارات والتعليم والصناعات تنمية ملحوظة.

أفضل وقت لزيارة جزيرة ياس

يُعتبر أفضل وقت لزيارة جزيرة ياس خلال فصل الشتاء وأوائل الربيع (من نوفمبر حتى أبريل)، حيث يكون الطقس معتدلاً ومناسبًا للأنشطة الخارجية،يمكن أن يكون الصيف حارًا ورطبًا، بينما يوفر الخريف والربيع أحوالًا جوية معتدلة ومنعشة.

كم تبعد جزيرة ياس عن دبي

تقع جزيرة ياس على بُعد حوالي 115 130 كيلومترًا من دبي، ويستغرق الوصول إليها من دبي بالسيارة حوالي 1.5 إلى 2 ساعة، حسب ظروف المرور ووسيلة النقل.

أسئلة شائعة حول موقع جزيرة ياس

أسئلة شائعة حول موقع جزيرة ياس