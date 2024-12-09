ارتفاع انزيمات الكبد إلى 80

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هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة



تُعتبر أنزيمات الكبد مؤشرات حيوية حيوية تعكس حالة الكبد وأدائه الوظيفي،عندما ترتفع هذه الأنزيمات إلى مستويات غير طبيعية، مثل 80 وحدة أو أكثر، فقد يكون ذلك دليلاً على مشكلات صحية تستدعي الانتباه والعلاج،يتناول هذا البحث الأسباب المحتملة لارتفاع أنزيمات الكبد، الأعراض المرتبطة بها، بالإضافة إلى كيفية تشخيص الحالة وعلاجها.

ما هي أنزيمات الكبد



تعريف أنزيمات الكبد



أنزيمات الكبد هي بروتينات تُعمل كعوامل مساعدة للتفاعلات الكيميائية في الجسم،تشمل الأنزيمات الرئيسية التي يتم قياسها في اختبارات وظائف الكبد يحتوي الألانين أمينوترانسفيراز (ALT) والأسبارتات أمينوترانسفيراز (AST) والفوسفاتاز القلوي (ALP) والغلوتاميل ترانسفيراز (GGT)،تعكس هذه الأنزيمات صحة الكبد وتساهم في تقييم حالته الوظيفية.

وظيفة أنزيمات الكبد



تؤدي أنزيمات الكبد دورًا حيويًا في عدة وظائف، منها

تحليل العناصر الغذائية تدعم الكبد في تحويل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات إلى أشكال قابلة للاستخدام من قبل الجسم.

إزالة السموم تُساهم في تصفية السموم من الدم وتفكيك الأدوية.

إنتاج البروتينات تُساهم في إنتاج البروتينات الضرورية مثل الألبومين الذي ينظم مستوى السوائل في الجسم.

الأسباب الشائعة لارتفاع أنزيمات الكبد إلى 80



1،مرض الكبد الدهني غير الكحولي



يُعتبر مرض الكبد الدهني غير الكحولي من الأسباب الرئيسية لارتفاع أنزيمات الكبد،يتجلى هذا المرض عندما تتراكم الدهون في خلايا الكبد، مما يؤدي إلى التهاب،تشير الدراسات إلى أن حوالي 25٪ من البالغين يعانون من هذا المرض،يرتبط الكبد الدهني غير الكحولي بمتلازمة الأيض التي تتضمن السمنة، ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الكوليسترول.

2،التهاب الكبد



يتسبب التهاب الكبد في حدوثه من عدوى فيروسية مثل فيروس التهاب الكبد A وB وC، أو بسبب التسمم،تُسبب هذه الحالات التهابًا في الكبد، مما يؤدي إلى زيادة في مستويات الأنزيمات،الأعراض الشائعة تتضمن الصفار وفقدان الشهية والغثيان.

3،إصابات الرأس



تُعتبر إصابات الرأس من الأسباب الموثوقة لارتفاع أنزيمات الكبد،يمكن أن تؤدي الصدمات القوية على الرأس أو السقوط إلى نزيف داخلي، مما يؤثر على وظائف الكبد.

4،ارتفاع ضغط الدم



قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى ضعف جدران الأوعية الدموية في الكبد، مما يعزز فرص تمزقها وحدوث نزيف داخلي.

5،تمدد الأوعية الدموية



يمكن أن يُسبب تمدد الأوعية الدموية في الكبد انفجار الوعاء الدموي، مما يزيد من مستويات الأنزيمات بشكل ملحوظ،هذا الانتفاخ يشبه البالون، وعند انفجاره، يمكن أن يؤدي إلى نزيف قد يسبب سكتة دماغية.

6،اعتلال الأوعية الدموية



تشير اعتلالات الأوعية الدموية إلى وجود ضعف في الأوعية الدموية داخل الدماغ، وقد لا تكون هناك أسباب طبية واضحة،حيث إن بعض الأشخاص يولدون بعيوب في الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة.

7،الأمراض الكبدية



تُعتبر الأورام، سواء كانت خبيثة أو حميدة، من الأسباب الرئيسية لارتفاع أنزيمات الكبد،حيث يُمكن أن تضغط الأورام على الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة.

8،شذوذ الأوعية الدموية



يمكن أن تؤدي تشوهات الشرايين والأوردة إلى ضعف الأوعية الدموية، مما يزيد من احتمال حدوث نزيف.

9،اضطرابات النزيف



تعتمد فعالية تخثر الدم على عدد الصفائح الدموية،أي انخفاض في عدد الصفائح يمكن أن يؤدي إلى نزيف، مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى أنزيمات الكبد.

10،أمراض الكبد



تتضمن أمراض الكبد التي تؤدي إلى ارتفاع أنزيمات الكبد التهاب الكبد الوبائي، العدوى الفيروسية، وأمراض الكبد الكحولية،تؤدي هذه الحالات إلى تدهور صحة الكبد، مما يستدعي متابعة طبية دقيقة.

الأعراض المرتبطة بارتفاع أنزيمات الكبد



1،التعب العام



يعاني المريض عادةً من إرهاق مستمر، وقد يتداخل هذا التعب مع الأنشطة اليومية،يُعتبر التعب علامة بارزة تدل على وجود مشكلة في الكبد.

2،اصفرار الجلد والعينين



تظهر علامات اليرقان على الجلد وبياض العينين نتيجة تراكم البيليروبين في الدم، والذي يحدث عندما يكون هناك تلف في خلايا الكبد.

3،الغثيان والقيء



قد يعاني المريض من غثيان متكرر، وقد يتبعه قيء،وهذه الأعراض شائعة عندما يكون الكبد غير قادر على معالجة السموم بشكل فعال.

4،ألم في الجزء العلوي من البطن



يلاحظ العديد من المرضى وجود إنزعاج أو ألم في الجزء العلوي من البطن، مما يتطلب ة طبية مباشرة،قد يكون هذا الألم ناتجًا عن تضخم الكبد أو وجود أورام.

5،حكة في الجلد



تُعتبر الحكة من الأعراض الشائعة التي تعكس تراكم السموم في الجسم، وغالبًا ما ترتبط بتدهور وظائف الكبد.

كيفية تشخيص ارتفاع أنزيمات الكبد



1،الفحوصات المخبرية



يبدأ التشخيص غالبًا بفحص الدم لقياس مستويات الأنزيمات التي تشمل

ALT وAST تقيس هذه الاختبارات مستويات الأنزيمات في الدم لتحديد مدى صحة الكبد.

فحص إجمالي البروتين يقيس مستوى البروتينات في الدم، مما يساعد في تقييم وظائف الكبد.

2،التصوير الطبي



قد يوصي الطبيب بإجراء التصوير بالأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد أي تشوهات في الكبد،تساعد هذه الفحوصات في اكتشاف الأنسجة المصابة.

3،خزعة الكبد



في بعض الحالات، قد يكون من الضروري أخذ عينة من نسيج الكبد لفحصها تحت المجهر،تساعد هذه العملية في تشخيص الأمراض المؤثرة على خلايا الكبد.

علاج ارتفاع أنزيمات الكبد



1،تغيير نمط الحياة



يمكن أن يكون لتغيير نمط الحياة تأثير كبير على مستويات أنزيمات الكبد،يتضمن ذلك

النظام الغذائي يجب اتباع نظام غذائي صحي يتضمن الخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون.

تجنب الكحول يعد تجنب تناول الكحول أساسيًا للحفاظ على صحة الكبد.

2،الأدوية



تشمل العلاجات الدوائية

الأدوية المخفضة لضغط الدم للمساعدة في السيطرة على ضغط الدم.

الأدوية المساعدة على الهضم لتحسين وظيفة الكبد.

3،العلاج الطبيعي



يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تعزيز الصحة العامة وتحسين وظائف الكبد،تشمل هذه العلاجات تقنيات مثل التدليك والعلاج بالأعشاب.

الوقاية من ارتفاع أنزيمات الكبد



1،التحكم في الوزن



يمكن أن يقلل المحافظة على وزن صحي من خطر الإصابة بأمراض الكبد،الوزن الزائد يُظهر ضغطًا إضافيًا على الكبد، مما قد يؤدي إلى تلفه.

2،ممارسة الرياضة



تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تحسين الحالة الصحية العامة،كما أن التمارين تُساهم في تقليل الدهون المتراكمة حول الكبد.

3،تجنب المواد السامة



من المهم تجنب التعرض للمواد الكيميائية والسموم،الحرص على حماية الكبد من هذه المواد يساعد في المحافظة على صحته.