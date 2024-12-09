نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء حلويات رمضان وطريقة عملها في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات طريقة عمل القطايف بالشوكولاتة المكونات مكونات عجينة القطايف مكونات كريمة الشوكولاتة طريقة تحضير القطايف طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة التجميع والتقديم

طريقة تحضير حلوى ليالي لبنان المكونات طريقة التحضير نصائح

طريقة عمل حلوى فيونكات السميد المكونات طريقة التحضير نصائح

طريقة تحضير خشاف رمضان بعصير البرتقال المكونات طريقة التحضير نصائح إضافية

طريقة تحضير المهلبية المكونات طريقة التحضير المكونات طريقة التحضير



طريقة عمل القطايف بالشوكولاتة



تعتبر القطايف من أشهر الحلويات العربية، حيث تُعدّ من الأطباق الرئيسية التي تُقدّم في شهر رمضان المبارك،تمتاز بتنويع طرق تحضيرها وتقديمها، وتعدّ طريقة إعداد القطايف بالشوكولاتة من الخيارات المميزة التي تضيف لمسة جديدة ونكهة غنية مقارنة بالمذاق التقليدي،يستعرض هذا البحث طريقة تحضير القطايف بالشوكولاتة بالتفصيل، بما في ذلك كيفية تحضير العجينة وحشوة الشوكولاتة.

المكونات



مكونات عجينة القطايف



2 كوب من الدقيق (طحين أبيض)

نصف كوب من دقيق السميد

3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر أو بيكربونات الصوديوم

3 أكواب من المياه الفاترة

رشة من المكسرات (اختياري)

مكونات كريمة الشوكولاتة



200 جرام من الشوكولاتة

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

كوب صغير من القشطة

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو بودرة

طريقة تحضير القطايف



تحضير عجينة القطايف في وعاء كبير، قم بخلط الدقيق الأبيض مع السميد الناعم جيداً،احرص على توزيع المكونات بشكل متساوي لضمان تجانس العجينة.

أضف المياه الفاترة ومادة الخميرة (البيكنج باودر) إلى مزيج الدقيق والسميد،يمكن استخدام خلاط كهربائي أو خلط المكونات باليد حتى تصبح العجينة ناعمة وشبه سائلة.

شغل الخلاط على سرعة متوسطة لضمان خلط جميع المكونات بشكل جيد،إذا كنت تعتمد على اليد، تأكد من تقليب العجينة بشكل جيد للحصول على قوام ناعم.

دع الخليط جانباً لمدة 15 دقيقة للسماح للعجينة أن ترتاح وتختمر بشكل جيد. طهي القطايف قم بتحضير صينية ذات أطراف قصيرة وضع فيها فوطة نظيفة لتبريد القطايف بعد طهيها.

سخن مقلاة واسعة على نار متوسطة حتى تصبح جاهزة للطهي، واحرص على أن تكون المقلاة ساخنة ولكن ليست حارة جداً.

قم بوضع مقدار من عجينة القطايف في المقلاة بشكل دوائر صغيرة بالحجم المناسب باستخدام ملعقة صغيرة.

عندما تظهر الثقوب الصغيرة على سطح القطايف، قلبها على الجانب الآخر لتتحمر من الجانبين.

بعد انتهاء الطهي، ضع القطايف على الفوطة النظيفة للحفاظ على قوامها ومنع التصاقها.

طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة



تحضير الكريمة في وعاء سميك، ضع القشطة على نار متوسطة وحركها برفق للتأكد من عدم احتراقها.

راقب القشطة حتى تسخن دون أن تبلغ درجة الغليان، وتجنب ترك القشطة لكي لا تتكون قشرة على السطح.

أضف الشوكولاتة إلى القشطة الساخنة ثم أضف العسل والفانيليا،حرك جيداً حتى تذوب الشوكولاتة تماماً ويصبح الخليط ناعماً وسلساً.

استمر في التحريك على النار حتى الحصول على قوام سائل ومتجانس، مع التأكد من عدم وجود قطع شوكولاتة غير مذابة.

دع المزيج يبرد تماماً قبل استخدامه، ويمكنك وضعه في الثلاجة لتسريع عملية التبريد إذا لزم الأمر.

التجميع والتقديم



حشو القطايف عندما تبرد القطايف تماماً، قم بحشوها بكريمة الشوكولاتة الباردة،يمكنك استخدام ملعقة صغيرة لوضع كمية مناسبة من الكريمة في كل قطعة من القطايف.

اطوِ القطايف بعناية لتغليف الكريمة تماماً، ولتزيينها يمكنك استخدام بعض المكسرات المجروشة حسب الرغبة. التقديم يُقدّم القطايف بالشوكولاتة كحلوى لذيذة بعد الإفطار أو كوجبة خفيفة، ويمكن تقديمها من خلال تقديمها مع بعض الفواكه الطازجة أو الشاي لتكمل التجربة.

تُظهر هذه الطريقة كيفية إعداد القطايف بالشوكولاتة كحلوى مميزة محبوبة من الجميع،يمكن أيضاً تجربة إضافة نكهات مختلفة مثل الفواكه المجففة أو المكسرات داخل كريمة الشوكولاتة لإضفاء لمسة خاصة على الوصفة.

طريقة تحضير حلوى ليالي لبنان



حلوى ليالي لبنان هي واحدة من أشهر الحلويات الشرقية بل ومحبوبة للغاية لمذاقها الرائع وقوامها الكريمي، وتعتبر مناسبة للمناسبات والاحتفالات،في هذا القسم، سنقدم طريقة تحضير هذه الحلوى بالتفصيل.

المكونات



4 أكواب من الحليب الدافئ

كوب إلا ربع من السميد الناعم

400 جرام من القشطة أو كريمة الخفق

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

3 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من جوز الهند

ملعقة كبيرة من الفستق (اختياري)

عسل حسب الحاجة

طريقة التحضير



تسخين الحليب في قدر على نار متوسطة، سخني الحليب حتى يصبح دافئًا، ولكن تجنبياً لغليه. إضافة السكر أضيفي السكر إلى الحليب الدافئ، وقلبي حتى يذوب السكر تمامًا. إضافة ماء الورد والسميد أضيفي ماء الورد والسميد الناعم إلى الحليب، مع التأكد من إضافة السميد تدريجياً مع التحريك المستمر لتجنب تكوّن كتل. تحريك المزيج استمري في تحريك المزيج جيدًا لضمان تداخل السميد بشكل متساوي في الحليب. طهي المزيج استمري في الطهي على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يبدأ المزيج في الغليان ويتكاثف، وقد يستغرق هذا حوالي 10-15 دقيقة. تبريد المزيج عند التكاثف، انقلي المزيج إلى وعاء واسع واتركيه ليبرد قليلاً. إضافة القشطة بعد أن يبرد المزيج قليلاً، أضيفي القشطة أو كريمة الخفق على الوجه وقلبي بلطف لتوزيعها بالتساوي. التزيين زيني سطح الحلوى بجوز الهند والفستق المفروم (إذا كنتِ تستخدمي الفستق)،ويمكنك إضافة القليل من العسل إذا رغبت في مزيد من الحلاوة. التبريد ضعي الحلوى في الثلاجة لتبرد تمامًا وتتماسك، ويفضل تركها لبضع ساعات لتحقيق قوام أفضل. التقديم عند التقديم، يمكنك إضافة القليل من العسل أو المزيد من جوز الهند والفستق حسب الرغبة.

نصائح



اختيار القشطة تأكدي من استخدام قشطة طازجة للحصول على أفضل قوام ونكهة للحلوى.

تحريك المزيج تأكدي من التحريك المستمر لتفادي التصاق السميد في قاع القدر.

إضافة النكهات يمكنك إضافة نكهات أخرى مثل القرفة أو الفانيليا حسب ذوقك الشخصي.

استمتعي بتحضير حلوى ليالي لبنان وقدميها لأحبائك كتحلية لذيذة.

طريقة عمل حلوى فيونكات السميد



تُعتبر حلوى فيونكات السميد وصفة تقليدية رائعة تجمع بين نكهة السميد وطعم العسل أو القطر، مُعطيةً هذه الحلوى نكهة مقرمشة ولذيذة، وهي تعتبر إضافة مثالية لأوقات الشاي أو المناسبات الخاصة،إليك كيفية تحضيرها خطوة بخطوة

المكونات



1 كوب من الدقيق الأبيض الناعم

1 كوب من السميد الناعم

ربع كوب من الزيت

ملعة كبيرة من اللبن الباودر

كوب إلا ربع من المياه

ملعقة صغيرة من صودا الخبز أو البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الفانيلا

حبة البركة أو السمسم (اختياري للتزيين)

قطر أو عسل (للتزيين)

سكر باودر (بديل للقطر)

طريقة التحضير



خلط المكونات الجافة في وعاء كبير، ضعي الدقيق والسميد الناعم وامزجيهما جيدًا.

أضيفي البيكنج باودر (أو صودا الخبز) والفانيلا إلى المكونات الجافة وامزجيها بالتساوي. إضافة الحليب والزيت أضيفي اللبن الباودر إلى خليط الدقيق والسميد.

صبي كمية المياه والزيت إلى المكونات الجافة، وحركي الخليط حتى تتكون عجينة ناعمة ومرنة. إضافة النكهات إذا رغبتِ، يمكنك إضافة حبة البركة أو السمسم إلى العجينة لتزيينها وزيادة نكهتها. عجن وراحة العجينة اعجني المكونات بيديك حتى تتجانس،غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة نصف ساعة في درجة حرارة الغرفة. فرد وتقطيع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، افردي العجينة باستخدام الشوبك حتى تصبح بسمك مناسب.

قطعي العجينة إلى مستطيلات صغيرة بحسب الرغبة. تشكيل الفيونكات خذي مستطيلاً وامسكيه من المنتصف، ومن ثم ابرمي الأطراف لتشكيل شكل الفيونكة، وتذكري الضغط على الأطراف جيدًا لتثبيتها. قلي الفيونكات سخني كمية من الزيت في مقلاة عميقة على حرارة متوسطة.

اقلي الفيونكات في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة مع تجنب تكديسها. تزيين الفيونكات بعد أن تنضج الفيونكات، ارفعيها من الزيت وضعيها على ورق منشفة لامتصاص الزيت الزائد.

يمكنك تغميس الفيونكات في القطر أو العسل، أو رشها بالسكر الباودر حسب التفضيل.

نصائح



تحضير القطر يمكنك تحضيره بمزج كوب من السكر مع نصف كوب من الماء وغليهما حتى يتحول إلى قوام كثيف.

تخزين الفيونكات احتفظي بالفوانك في علبة محكمة الإغلاق للحفاظ على قرمشتها.

طريقة تحضير خشاف رمضان بعصير البرتقال



يعتبر خشاف رمضان من الحلويات الرمضانية المشهورة التي تجمع بين الفواكه المجففة والمكسرات، ويعدُّ خيارًا مثاليًا لتجديد النشاط وتعزيز الصحة في الشهر الفضيل،يتميز خشاف رمضان بطعمه اللذيذ وفوائده الغذائية، ويمكن تحضيره بعصير البرتقال لإضافة نكهة مميزة،إليك طريقة تحضيره

المكونات



1 كوب إلا ربع من الجوز المطحون.

1 كوب من السكر الناعم الأبيض.

9 أكواب من المياه الباردة.

2 كوب من الزبيب.

1 كوب إلا ربع من الفستق.

4 أكواب من المياه الدافئة.

1 كوب من الصنوبر.

6 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.

2 كوب من المشمش المجفف.

2 كوب من البرقوق المجفف أو القراصيا.

1 كوب إلا ربع من اللوز.

طريقة التحضير



تحضير الفواكه المجففة اغسل المشمش المجفف جيدًا بالماء البارد للتخلص من الأتربة والملوثات.

اغسل البرقوق المجفف أيضًا بالماء البارد.

ضعهما في وعاء كبير وعميق. تحضير الزبيب اغسل الزبيب جيدًا بالماء البارد.

أضف الزبيب إلى وعاء الفواكه المجففة (المشمش والبرقوق). نقع الفواكه أضف 9 أكواب من الماء البارد إلى الوعاء الذي يحتوي على الفواكه المجففة والزبيب.

اترك المزيج منقوعًا لمدة 3 ساعات لتمتص المكونات الماء وتحسين القوام. تحضير المكسرات ضع المكسرات (مثل الجوز والفستق والصنوبر واللوز) في قدر مع 4 أكواب من الماء الدافئ.

اترك المكسرات تغلي تمامًا على النار.

بعد الغليان، اترك المكسرات في الماء الساخن لمدة 45 دقيقة لترطيبها وتنعيمها. تحضير مزيج الفواكه والمكسرات قم بتصفية الفواكه المجففة من الماء.

أضف السكر إلى الفواكه المجففة وقلّب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

أضف عصير البرتقال إلى مزيج الفواكه. دمج المكسرات والفواكه صفي المكسرات من الماء الساخن ثم أضفها إلى خليط الفواكه المجففة وعصير البرتقال.

اخلط المكونات جيدًا حتى تتوزع المكسرات والفواكه بشكل متساوي. التبريد والتقديم ضع مزيج الخشاف في الثلاجة واتركه حتى يبرد تمامًا.

قدّم الخشاف في أكواب أو أطباق مخصصة، ويمكن تزيينه بالمكسرات الإضافية أو قطع من الفواكه المجففة حسب الرغبة.

نصائح إضافية



يمكنك تعديل كمية السكر حسب الذوق الشخصي أو استبداله ببدائل طبيعية حسب الرغبة.

لضمان طعم أفضل، يُفضل استخدام عصير البرتقال الطازج بدلاً من العصير المعبأ.

إذا كنت تفضل قوامًا أكثر سمكًا، يمكنك تقليل كمية الماء أو إضافة المزيد من الفواكه المجففة.

بتطبيق هذه الخطوات، يمكنك تحضير خشاف رمضان بعصير البرتقال بكل سهولة والاستمتاع بحلوى مغذية ولذيذة خلال الشهر الكريم.

طريقة تحضير المهلبية



المكونات



2 ملعقة كبيرة من النشا

2 كوب كبير من الحليب

ربع كوب من السكر

مكسرات للتزيين (اختياري)

نصف كوب من ماء الورد (أو فانيلا حسب الرغبة)

طريقة التحضير



تحضير المكونات في البداية، قم بخلط الحليب مع السكر جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا،يمكنك استخدام ملعقة أو مضرب يدوي لضمان ذوبان السكر. تسخين الحليب ضع الحليب المخلوط بالسكر في قدر كبير على نار متوسطة،قم بتسخين الحليب مع التحريك المستمر حتى يبدأ في الغليان. إذابة النشا في كوب صغير، قم بإذابة النشا في كمية قليلة من الحليب المتبقي (من الكوبين الأصليين)،يجب أن تكون النشا مذابة تمامًا في الحليب. إضافة النشا إلى الحليب عندما يبدأ الحليب في الغليان، قم بإضافة النشا المذاب تدريجيًا إلى الحليب مع التحريك المستمر. استمرار التحريك استمر في التحريك على نار هادئة حتى يبدأ المزيج في التماسك ويأخذ القوام الكريمي، مع الحرص على تجنب التصاق المهلبية بقاع القدر. إضافة النكهات بعد أن تصل المهلبية إلى القوام المطلوب، ارفع القدر عن النار، ثم أضف ماء الورد أو الفانيلا واخلطها جيدًا. التبريد والتقديم صب المهلبية في الأطباق المخصصة، ثم ضعها في الثلاجة لتبرد وتتماسك، مع تركها لمدة لا تقل عن 4 ساعات. التزيين قبل التقديم، يمكنك تزيين المهلبية بالمكسرات حسب الرغبة، مثل اللوز أو الفستق. التقديم قدم المهلبية باردة واستمتع بطعمها الرائع.

تحضير مهلبية بقمر الدين

المكونات



250 جرام قمر الدين

7 أكواب من المياه الفاترة

100 جرام من السكر (أو ملعقة صغيرة حسب الذوق)

4 ملاعق كبيرة من النشا

نصف ملعقة فانيلا

مكسرات مبشورة للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير



تحضير قمر الدين ضع المياه في قدر كبير على نار متوسطة، ثم أضف قمر الدين وقم بتحريكه حتى يذوب تمامًا. إضافة السكر أضف السكر إلى المزيج واستمر في التحريك حتى يذوب السكر تمامًا. إعداد النشا في كوب صغير، قم بإذابة النشا في كمية قليلة من الماء الفاتر. إضافة النشا إلى المزيج عندما يذوب قمر الدين والسكر تمامًا، أضف النشا المذاب تدريجيًا مع التحريك المستمر. استمرار التحريك استمر في التحريك على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج في التماسك. إضافة النكهة أضف الفانيلا إلى المهلبية واخلطها جيدًا. التبريد والتقديم صب المهلبية في الأطباق المخصصة واتركها لتبرد، ثم ضعها في الثلاجة لتتماسك. التزيين قبل التقديم، يمكنك رش المكسرات المبشورة على سطح المهلبية حسب الرغبة. التقديم قدم المهلبية بقمر الدين باردة واستمتع بطعمها المميز.

نصائح إضافية