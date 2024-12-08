الفرق بين السكري النوع الأول والثاني

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هند السوليه - الرياض - محتويات

تعريف عام بمرض السكري

تعريف عام بمرض السكري

مرض السكري هو حالة صحية مزمنة تؤثر على قدرة الجسم في التعامل مع السكر (الجلوكوز) في الدم،يُعتبر الجلوكوز عنصر الطاقة الأساسي لجميع خلايا الجسم، وهو ضروري لأداء الوظائف الحيوية،يقوم هرمون الأنسولين، الذي ينتجه البنكرياس، بتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق تسهيل دخول الجلوكوز إلى خلايا الجسم،في حال عدم قدرة الجسم على إنتاج الكمية الكافية من الأنسولين، أو ان لم تستجب الخلايا بشكل صحيح لهرمون الأنسولين، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم، مما قد يتسبب في ظهور مضاعفات صحية خطيرة.

أنواع مرض السكري

أنواع مرض السكري

تنقسم أنواع مرض السكري إلى فئتين رئيسيتين

السكري من النوع الأول هو شكل من أشكال السكري ينتج عن تدمير خلايا بيتا في البنكرياس نتيجة استجابة المناعة الذاتية، مما يؤدي إلى غياب الأنسولين،يظهر عادةً في مرحلة الطفولة أو المراهقة، ولكنه قد يحدث في أي عمر،يعتمد مرضى السكري من النوع الأول على حقن الأنسولين أو استخدام مضخات الأنسولين يوميًا للتحكم في مستويات السكر في الدم، السكري من النوع الثاني هو النوع الأكثر شيوعًا والذي يشير إلى وجود مقاومة للأنسولين في الجسم،يبدأ البنكرياس بإنتاج كميات إضافية من الأنسولين لتعويض ذلك، ولكن قد يصبح عاجزًا عن تلبية الاحتياجات مع مرور الوقت،يرتبط هذا النوع بشكل كبير بالعوامل الوراثية ونمط الحياة مثل السمنة ونقص النشاط البدني،يمكن أن تُدار الحالة من خلال تغييرات في نمط الحياة، واستخدام الأدوية الفموية، وفي بعض الحالات، الأنسولين،

أعراض مرض السكري

أعراض مرض السكري

تختلف أعراض مرض السكري بين النوعين، ولكن هناك أعراض شائعة تشمل

كثرة التبول الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر مما يؤدي إلى فقدان السوائل.

العطش الشديد نتيجة فقدان السوائل، يشعر المرضى بالعطش المستمر.

الجوع المفرط يعاني المريض من شعور بالجوع رغم تناول الطعام.

فقدان الوزن غير المبرر يحدث ذلك حتى مع زيادة تناول الطعام.

الإرهاق والتعب يشعر المرضى بالتعب المستمر بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل فعال.

مشاكل في الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية نتيجة لتغير مستويات السكر في الدم.

بطء شفاء الجروح يعاني المرضى من بطء في شفاء الجروح والخدوش.

خدر أو وخز في الأطراف نتيجة لتلف الأعصاب.

مضاعفات مرض السكري

مضاعفات مرض السكري

إذا لم يتم التحكم في مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل

أمراض القلب يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الفشل الكلوي يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في تلف الكلى، مما يؤدي إلى الفشل الكلوي.

مشاكل في العين مثل اعتلال الشبكية، الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر.

مشاكل في الأعصاب مثل الاعتلال العصبي، مما يؤدي إلى الخدر والألم في الأطراف.

القدم السكري نتيجة لتلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية، مما يزيد من خطر الإصابات والعدوى.

الفرق بين السكري النوع الأول والنوع الثاني

الفرق بين السكري النوع الأول والنوع الثاني

عند التعرف على مرض السكري بشكل عام، نستعرض الفروقات بين السكري من النوع الأول والنوع الثاني كما يلي

أسباب الحدوث النوع الأول يحدث نتيجة لخلل مناعي يُفقد البنكرياس القدرة على إنتاج الأنسولين،يظهر هذا النوع بشكل شائع بين الأطفال والشباب.

يحدث نتيجة لخلل مناعي يُفقد البنكرياس القدرة على إنتاج الأنسولين،يظهر هذا النوع بشكل شائع بين الأطفال والشباب. النوع الثاني ينجم غالبًا عن مقاومة خلايا الجسم للأنسولين، مما يتسبب في تراكم الجلوكوز في الدم،يُعتبر أكثر شيوعًا بين البالغين وكبار السن، ولكن تتزايد حالات الإصابة بين الشباب. نسبة الانتشار النوع الثاني يُمثل حوالي 90-95% من حالات السكري.

يُمثل حوالي 90-95% من حالات السكري. النوع الأول يمثل النسبة المتبقية. الفئة الأكثر شيوعًا النوع الأول يظهر عادةً في الأطفال والمراهقين.

يظهر عادةً في الأطفال والمراهقين. النوع الثاني يرتبط عادةً بالبالغين، لكن زادت نسب الإصابة بين الشباب في الآونة الأخيرة. قوة المرض النوع الأول تظهر الأعراض بشكل حاد وسريع وغالباً ما تتطلب علاجًا فوريًا.

تظهر الأعراض بشكل حاد وسريع وغالباً ما تتطلب علاجًا فوريًا. النوع الثاني يمكن أن تتطور الأعراض ببطء، وقد لا تكون ملحوظة في المراحل المبكرة، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص. زمن ظهور الأعراض النوع الأول تظهر الأعراض بسرعة خلال أسابيع.

تظهر الأعراض بسرعة خلال أسابيع. النوع الثاني قد تظهر الأعراض بعد عدة سنوات، مما يجعل المرض أكثر خطورة عند التشخيص المتأخر.

الأعراض المصاحبة لمرض السكري

الأعراض المصاحبة لمرض السكري

رغم تشابه الأعراض بين النوعين، فإن هناك بعض الفروق الطفيفة،تشمل الأعراض الشائعة لكلا النوعين

تراكم الكيتونات في البول بسبب عدم وجود الأنسولين الكافي.

التهابات متكررة مثل التهابات المسالك البولية والجلد.

شعور بالجوع المفرط خصوصاً بعد تناول الطعام بسبب عدم تمكن الجسم من استخدام الجلوكوز بفعالية.

مشاكل في الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية نتيجًة لتأثير ارتفاع السكر على العين.

فقدان الوزن غير المبرر الذي قد يحدث بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز.

الإرهاق والتعب المستمر نتيجة عدم كفاية الطاقة.

خدر في الأطراف نتيجة لتلف الأعصاب.

بطء شفاء الجروح مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

حكة وجفاف في الجلد بسبب الجفاف المستمر وفقدان السوائل.

أعراض انخفاض مستوى السكر في الدم

أعراض انخفاض مستوى السكر في الدم

يمكن أن يعاني بعض مرضى السكري من انخفاض مستويات السكر في الدم، التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض مثل

التعب والدوار يشعر المرضى بالتعب الشديد والدوران.

عدم انتظام دقات القلب قد يلاحظ المرضى تغييرات في دقات القلب.

شعور بالقلق والخوف يظهر القلق المفاجئ مع عدم الراحة.

ارتباك وصعوبة في التركيز حيث يصبح من الصعب التفكير بوضوح.

شحوب لون الجلد والذي يظهر على الوجه.

تعرق شديد حتى في الظروف الجوية العادية.

يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي في حالات أشد من انخفاض السكر.

أسباب مرض السكري من النوع الأول

أسباب مرض السكري من النوع الأول

تشمل أسباب الإصابة بالنوع الأول

العوامل الوراثية احتمال الإصابة يزيد في حال وجود تاريخ عائلي.

وجود الأجسام المضادة بعض الأجسام المضادة قد تؤدي إلى تلف خلايا البنكرياس.

الموقع الجغرافي ترتفع نسب الإصابة في بعض البلاد مثل السويد وفنلندا.

أسباب مرض السكري من النوع الثاني

أسباب مرض السكري من النوع الثاني

تتضمن أسباب الإصابة بالنوع الثاني ما يلي

زيادة الوزن والسمنة، خاصةً في منطقة البطن.

التقدم في العمر تزيد المخاطر بعد سن 45 عامًا.

سلوكيات نمط الحياة مثل قلة النشاط البدني والكسل.

تاريخ السكري أثناء الحمل النساء اللواتي سبق وأن تعرضن لسكر الحمل.

يُعتبر مرض السكري حالة صحية معقدة تتطلب إدارة دقيقة للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعية،من الضروري أن يلتزم المرضى بالعلاج، والتغذية الصحية، وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى المتابعة الدورية مع الأطباء،الفهم الجيد لمرض السكري وأنواعه وأعراضه يمكن أن يساعد المرضى في التعامل مع حالتهم بشكل أفضل والعيش حياة صحية.

باختصار، يمكن لمريض السكري أن يعيش حياة طبيعية ومليئة بالنشاط من خلال إدراك أهمية التحكم في مستوى السكر في الدم واتباع نصائح الأطباء،يسهم الوعي العام والمعرفة حول مرض السكري في تحسين نوعية الحياة للمرضى ويساعد في تجنب المضاعفات المحتملة.