«القاهرة الإخبارية»: سوريا بوابة روسيا نحو الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنّ موسكو كانت تؤكد في وقت سابق على دعوة الجانب السوري والرئيس الذي ترك منصبه بشار الأسد إلى ضرورة الحوار والتفاوض مع المعارضة السورية.

تفاوض موسكو مع جميع فصائل المجتمع السوري

وأضاف مشيك» خلال رسالة على الهواء، أنّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد منذ قليل في بيانه أن موسكو على علاقة وحوار ومفاوضات مع جميع فصائل المجتمع السوري، مشيرًا إلى أن الخارجية الروسية دعت إلى ضرورة تطبيق القرارات الأممية ومساعدة الشعب السوري على الحوار فيما بينه؛ من أجل إقامة سوريا وحل المشكلات بالوسائل السلمية والسياسية.

القواعد العسكرية الروسية في حالة تأهب

وتابع: وبالنسبة للقواعد العسكرية الروسية أكدت الخارجية العسكرية على أن قواعدها العسكرية في حالة تأهب قصوى وأنه لا يوجد أي خطر على هذه القواعد في الوقت الحالي»، لافتا إلى أنّ سوريا هي بوابة روسيا نحو الشرق الأوسط، كما أن القواعد العسكرية الروسية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط موجودة في سوريا.