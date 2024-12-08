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هند السوليه - الرياض - محتويات

الفرق بين التهاب العين الفيروسي والبكتيري



تُعتبر التهابات العين من الحالات الصحية الشائعة التي قد تسبب انزعاجًا كبيرًا للمصابين بها،تنقسم التهابات العين إلى نوعين رئيسيين هما التهاب العين الفيروسي والتهاب العين البكتيري،على الرغم من أن كلا النوعين يمكن أن يتسببا في ظهور أعراض متشابهة، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما تتعلق بالأسباب والأعراض وطرق العلاج.

الأسباب



التهاب العين الفيروسي السبب الرئيسي هو الفيروسات التي تُصيب ملتحمة العين، وغالبًا ما تكون هذه الفيروسات مرتبطة بالفيروسات المسببة لنزلات البرد والالتهابات التنفسية الأخرى.

يمكن أن تُصاب ملتحمة العين أيضًا بعدوى من الفيروسات المعوية، مثل فيروس كوكساكي.

يُعتبر التهاب العين الفيروسي أقل خطورة، حيث تبدأ أعراضه بالظهور بشكل مفاجئ، ثم تخف تدريجيًا حتى تختفي من تلقاء نفسها. التهاب العين البكتيري ينجم هذا الالتهاب عن التعرض لبكتيريا متعددة مثل البكتيريا العقدية، المستدمية، أو المكورات العنقودية الذهبية.

قد تحدث الإصابة أيضًا نتيجة تحسس أو تعرض للمهيجات، مما يزيد من احتمالية حدوث الالتهاب.

عادةً ما تتطلب التهابات العين البكتيرية العلاج بالمضادات الحيوية، كونها أكثر خطورة من النوع الفيروسي.

الأعراض



1،أعراض التهاب العين الفيروسي



حساسية للضوء الشعور بالانزعاج عند التعرض للضوء الشديد.

حمى خفيفة قد يصاحب التهاب العين الفيروسي ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

حكة وحرقان شعور بالتهيج في العينين.

إفرازات ملونة ظهور إفرازات ملونة، مثل الأصفر أو الأبيض، خاصة في الصباح.

التهاب الجفون شعور بالتهاب في جفون العين.

احمرار احمرار في العينين أو إحداهما.

تضخم الغدد الليمفاوية قد يصاحب الالتهاب تورم في الغدد الليمفاوية القريبة من الأذنين.

2،أعراض التهاب العين البكتيري



الدموع المستمرة إفرازات دمعية مستمرة.

احمرار العين احمرار واضح في العينين مصحوب بحكة.

وجود جسم غريب شعور بوجود شيء مزعج في العين، مثل الرمل أو الغبار.

إفرازات ملحوظة خروج إفرازات من العينين، مما يؤدي إلى تصنع قشرة تسبب صعوبة في فتح العينين.

كيفية التشخيص والعلاج



التشخيص يعتمد تشخيص الحالة على دراسة الأعراض السريرية والتاريخ الطبي للمريض،قد يقوم الطبيب بإجراء فحوصات إضافية مثل أخذ مسحات من العين لتحديد نوع العدوى،

العلاج التهاب العين الفيروسي غالبًا ما يتعافى تلقائيًا، ولكن يمكن استخدام قطرات مرطبة أو مضادات الالتهاب لتخفيف الأعراض، التهاب العين البكتيري يتطلب العلاج استخدام مضادات حيوية، إما على شكل قطرات للعين أو أقراص فموية حسب شدة الالتهاب،



أنواع التهاب العين البكتيري



يعتبر التهاب العين البكتيري حالة شائعة تؤثر على الكثير من الأشخاص، وله أنواع مختلفة، يكون لكل منها مجموعة من الأعراض و المميزة،وفيما يلي الأنواع الرئيسية لالتهاب العين البكتيري

1،التهاب القرنية



يحدث التهاب القرنية (Keratitis) غالبًا نتيجة الاستخدام المفرط للعدسات اللاصقة أو التعرض للبكتيريا،يمكن أن يسبب هذا النوع من الالتهاب أعراضًا مؤلمة مثل

ألم شديد عند فتح العينين يعاني المريض من ألم حاد قد يؤثر على قدرته على القيام بالأنشطة اليومية.

زيادة إفراز الدموع يلاحظ المريض إفرازات مائية أو قيحية.

عدم وضوح الرؤية قد يؤدي الالتهاب إلى تشوش في الرؤية مما يتطلب استشارة طبية عاجلة.

2،التهاب الجفون



يحدث التهاب الجفون (Blepharitis) نتيجة انسداد الغدد الدهنية الموجودة في الجفن بسبب العدوى البكتيرية،ينتج عن هذا النوع من الالتهاب

حكة شديدة يشعر المريض بحكة مزعجة في الجفون.

زيادة إفراز الدموع مما يؤدي إلى تدفق الدموع بشكل متكرر.

تورم في العينين قد تظهر جفون العينين في حالة من التورم.

مشاكل في الرؤية يعاني المريض من عدم وضوح الرؤية كنتيجة للتهاب الجفون.

3،التهاب ملتحمة العين



يسبب التهاب ملتحمة العين (Conjunctivitis) احمرارًا في العينين حيث يصبح لونهما ورديًا،يُعد هذا النوع من الالتهاب أكثر شيوعًا وعادة ما يكون غير خطير،تشمل الأعراض ما يلي

احمرار العين يعاني المريض من احمرار شديد.

وجود جسم غريب يرى المريض كأن هناك شيئًا عالقًا داخل عينه.

فرط إفراز الدموع خاصةً خلال الليل.

حكة وفرك في العينين يشعر المريض برغبة ملحة في فرك عينيه.

علاج التهاب العين الفيروسي



إذا كانت الأعراض تشير إلى التهاب العين الفيروسي، يجب على المريض استشارة طبيب العيون على الفور،بعد الفحص، يمكن اتخاذ الخطوات التالية

تأكيد الإصابة يقوم الطبيب بفحص العينين لتحديد ما إذا كانت الإصابة فيروسية. الأدوية المضادة للفيروسات قد تُوصف أدوية مضادة للفيروسات، بعضها يُؤخذ عن طريق الفم بينما يُستخدم الآخر موضعيًا. المضادات الوريدية في حالة الالتهاب الفيروسي الشديد، قد يقوم الطبيب بوصف مضادات فيروسية تُعطى عبر الوريد لتسريع الشفاء. المضادات الحيوية لمنع العدوى الثانوية، قد يصف الطبيب مضادات حيوية إذا كان جهاز المناعة ضعيفًا. تنظيف العينين يُنصح بتنظيف العينين ثلاث مرات يوميًا لتقليل انتشار العدوى.

نصائح للوقاية والحد من الإصابة بالتهاب العين البكتيري



للحفاظ على صحة العينين وتقليل مخاطر الإصابة بالتهاب العين البكتيري، يُنصح باتباع النصائح التالية