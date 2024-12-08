نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انواع السلطات الايطالية واسمائها في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات المطبخ الإيطالي

أنواع السلطات الإيطالية وأسمائها

يعتبر المطبخ الإيطالي من أكثر المطابخ شهرة عالميًا، حيث يتميز بتنوعه وثراء نكاته،تُعتبر السلطات جزءًا لا يتجزأ من هذا المطبخ، حيث تُعد طريقة مثالية لتقديم مكونات طازجة وصحية،سنعرض في هذا المقال بعض أنواع السلطات الإيطالية الشهيرة، مع تسليط الضوء على مكوناتها وطريقة إعدادها. 1،سلطة الروكا (Rucola Salad)

مكونات السلطة ثلاث ربطات من الجرجير الفرنسي.

سبع حبات من عين الجمل.

ثلاث حبات من الطماطم صغيرة الحجم.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتان متوسطتا الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الخل البلسميك.

شرائح من الجبنة البارميزان. طريقة إعداد السلطة يتم غسل الجرجير وتقطيعه إلى أجزاء متوسطة الحجم، ثم يضاف إليه عين الجمل.

تقطع الطماطم إلى قطع صغيرة وتضاف إلى الجرجير، ثم تعجن المكونات جيدًا.

في وعاء صغير، يُمزج زيت الزيتون مع عصير الليمون والملح والفلفل والخل البلسميك حتى تمتزج جميع المكونات.

يُضاف الخليط إلى السلطة وتُمزج جيدًا حتى تتشرب المكونات السائلة.

تُقدم السلطة مع شرائح جبنة البارميزان على الوجه. 2،سلطة البصل الأحمر والشمر (Red Onion and Fennel Salad)

مكونات السلطة حبتان من البصل الأحمر مقطعتان إلى شرائح رفيعة.

حبتان من الشمر مقطعتان إلى شرائح.

كوب صغير من عصير البرتقال.

أربع ملاعق من عصير الليمون.

رشة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

شرائح من الجبن البارميزان. طريقة إعداد السلطة يُقطع البصل والشمر إلى شرائح رفيعة ويتم وضعها في طبق.

في وعاء آخر، يُمزج عصير الليمون مع عصير البرتقال والملح والفلفل، ثم يُضاف زيت الزيتون ويُخلط جيدًا.

يُضاف الخليط إلى الشمر والبصل الأحمر ويُترك لمدة عشر دقائق ليتمازج الطعم.

تُزين السلطة بشرائح الجبن البارميزان وتُقدم. 3،سلطة الهليون مع البارميزان (Asparagus and Parmesan Salad)

مكونات السلطة خمس حبات من الهليون.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

جبنة بارميزان مبشورة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير السلطة يُنظف الهليون ويُقطع إلى شرائح رفيعة جدًا باستخدام المقشرة.

يُوضع الهليون في وعاء ويُضاف إليه عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل، ثم يُخلط جيدًا.

يُوضع الهليون في طبق التقديم وتُضاف إليه الجبنة البارميزان المبشورة. 4،سلطة المكرونة بالفاصوليا الحمراء (Pasta and Red Bean Salad)

مكونات السلطة كوب كبير من المكرونة المسلوقة.

كوب كبير من المايونيز.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة من الخردل.

نصف كوب من الزيتون المقطع إلى أجزاء صغيرة.

نصف كوب متوسط الحجم من الذرة الحلوة.

كوب كبير من الفاصوليا الحمراء المطهية.

كوب صغير من الرمان.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقتان من زيت الزيتون. طريقة تحضير السلطة في وعاء، يُخلط المايونيز مع عصير الليمون والخردل والزبادي والملح والفلفل الأسود حتى تمتزج جميع المكونات.

في وعاء آخر، تُوضع المكرونة ويُضاف إليها القليل من زيت الزيتون والفاصوليا الحمراء ثم الذرة والرمان ويُخلط جيدًا.

يُضاف الخليط الأول إلى المكرونة وتُخلط جميع المكونات معًا.

تُوضع السلطة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة قبل التقديم. 5،السلطة الإيطالية المميزة (Classic Italian Salad)

مكونات السلطة خس مقطع إلى قطع متوسطة.

عودان من الكرفس مقطعة إلى أجزاء صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح رفيعة.

ثلاث حبات من الفلفل الملون (أحمر، أصفر، أخضر) مقطعة إلى شرائح.

نصف كوب من المايونيز.

فصا ثوم مهروس.

ثلاث حبات من الطماطم مقطعة إلى أجزاء صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر البري.

ملعقة من الخل.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون. طريقة تحضير السلطة تُوضع جميع الخضروات المقطعة في وعاء بعد غسلها جيدًا.

في وعاء آخر، يُخلط الثوم المهروس مع المايونيز والزعتر والملح والخل، ثم يُضاف زيت الزيتون ويُخلط جيدًا.

يُضاف الخليط إلى الخضروات وتُخلط السلطة جيدًا حتى تمتزج المكونات. 6،سلطة السي فود الإيطالية (Italian Seafood Salad)

مكونات السلطة 200 جرام من السلمون.

100 جرام من السمك الفيلية.

خمس حبات من الجمبري كبير الحجم.

200 جرام من الكاليماري.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عصير ليمونة كاملة.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل. طريقة تحضير السلطة تُنظف مكونات السي فود جيدًا وتُقطع إلى مكعبات كبيرة.

تُسخن طنجرة على النار مع قليل من زيت الزيتون، ثم يُضاف الجمبري والكاليماري والسمك الفيلية، ويُترك لمدة عشرة دقائق على نار متوسطة.

بعد نضج السي فود، يُترك ليبرد، ثم يُوضع في طبق التقديم مع القليل من زيت الزيتون والتوابل حسب الرغبة.

يمكن تقديم السلطة مع مجموعة من الخضروات الطازجة. 7،سلطة الزيتون والبطاطا الإيطالية (Italian Potato and Olive Salad)

مكونات السلطة ثلاث حبات من البطاطا كبيرة الحجم.

نصف كوب من الزيتون الأخضر مقطع إلى أجزاء متوسطة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة متوسطة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الزعتر. طريقة تحضير السلطة تُغسل البطاطا جيدًا وتُسلق حتى تنضج تمامًا.

تُهرس البطاطا بعد التخلص من الماء، ويُضاف إليها الملح والفلفل وزيت الزيتون، ثم تُخلط جيدًا.

يُضاف الزيتون إلى الخليط وتُقدم السلطة بجانب الخبز الساخن. أسماء سلطات إيطالية

فيما يلي قائمة بأسماء بعض السلطات الإيطالية المميزة سلطة أنتيباستو الإيطالية. سلطة الدجاج بالبصل الأخضر الإيطالية. سلطة الفاصوليا والبرتقال الأحمر. سلطة الأنشوفة الإيطالية. سلطة الكوسا بالأعشاب الإيطالية. سلطة كابريزي الإيطالية. سلطة الطماطم بالأعشاب الإيطالية. سلطة الباستا الإيطالية بالتوابل المميزة. تُشتهر هذه السلطات بمكوناتها الطازجة والنكهات الفريدة التي تعكس تنوع وتقاليد المطبخ الإيطالي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا على مائدة الطعام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انواع السلطات الايطالية واسمائها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.