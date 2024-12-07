نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويت 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تعتبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت من المؤسسات الرئيسية التي تعنى بالبيانات المدنية للمواطنين والمقيمين. يُدير هذا الجهاز البيانات ويقوم بتحديثها بصفة دورية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل الاستفسارات وحجز المواعيد والدفع الإلكتروني. سوف نتناول في هذا المقال تفاصيل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما في ذلك مواعيد عملها وموقعها الإلكتروني.

محتويات

مواعيد العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية

مواعيد العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية

تختلف مواعيد العمل من فرع لآخر ضمن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحيث تمتلك كل فرع نظامًا خاصًا به. لذلك، من المهم معرفة مواعيد عمل الفروع لزجاء الهيئة في الأوقات المناسبة. سنستعرض في الفقرات القادمة أبرز مواعيد العمل المتاحة في مختلف الفروع.

مواعيد عمل الفرع الرئيسي

مواعيد عمل الفرع الرئيسي

فيما يلي مواعيد استقبال ين في الفرع الرئيسي للهيئة

الخدمة موعد بداية استقبال ين موعد نهاية استقبال ين إنجاز المعاملات للمواطنين 0800 صباحًا 0100 مساءً إنجاز المعاملات للوافدين 0300 مساءً 0700 مساءً استلام البطاقات الفترة الصباحية 0800 صباحًا 0100 مساءً استلام البطاقات الفترة المسائية 0300 مساءً 0700 مساءً

مواعيد عمل فرع الجهراء

مواعيد عمل فرع الجهراء

أما بالنسبة لفرع محافظة الجهراء، فتستقبل ين في الأوقات التالية

الخدمة موعد بداية استقبال ين موعد نهاية استقبال ين إنجاز المعاملات 0800 صباحًا 0100 مساءً استلام البطاقات الفترة الصباحية 0800 صباحًا 0100 مساءً استلام البطاقات الفترة المسائية 0300 مساءً 0700 مساءً

مواعيد عمل فرع الأحمدي

مواعيد عمل فرع الأحمدي

تكون مواعيد عمل الهيئة في فرع الأحمدي كالتالي

الخدمة موعد بداية استقبال ين موعد نهاية استقبال ين إنجاز المعاملات 0800 صباحًا 0100 مساءً استلام البطاقات الفترة الصباحية 0800 صباحًا 0100 مساءً استلام البطاقات الفترة المسائية 0300 مساءً 0700 مساءً

استعلامات حول البطاقة المدنية 1446

استعلامات حول البطاقة المدنية 1446

يمكن للأفراد زيارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الأوقات التالية

الفترة بداية الدوام نهاية الدوام الفترة الصباحية 0900 صباحًا 0100 مساءً الفترة المسائية 0300 مساءً 0700 مساءً

مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة

مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة

يتم متابعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت عبر الحسابات الرسمية التالية على مواقع التواصل الاجتماعي

حساب تويتر تابعوا الحساب الرسمي للهيئة.

حساب فيسبوك يمكنكم زيارة الحساب الرسمي أيضًا.

مقالات موصى بها

مقالات موصى بها

نقترح عليكم قراءة المقالات التالية

في النهاية، تناولنا مواعيد عمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كيفية حجز المواعيد، خطوات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديم روابط المواقع الرسمية للهيئة عبر الإنترنت.