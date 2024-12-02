رئيس الحرس الوطني يشيد بعمق العلاقات والروابط التاريخية الكويتية السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - أشاد رئيس الحرس الوطني الشيخ الكويتى مبارك حمود الجابر الصباح اليوم الاثنين، بالروابط التاريخية وعمق العلاقات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس.

وأفاد بيان صحافي صادر عن الحرس الوطني أن الأمير سلطان بن سعد قدم التهنئة للشيخ مبارك الحمود بحصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للحرس الوطني، ومن جهته تقدم الشيخ مبارك الحمود بالشكر والتقدير لسفير خادم الحرمين الشريفين على التهنئة.