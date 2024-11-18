كتائب القسام تنشر مشاهد لالتحام عناصرها مع قوات إسرائيلية متوغلة في جباليا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد لالتحام عناصرها مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في شارع المحكمة وحي القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد "مرحلة إعداد الخطة والتجهيز للإغارة، ومرحلة تجهيز المقاتلين للعملية، إلى جانب رصد ومتابعة تحرك الجنود الإسرائيليين داخل المبنى المستهدف".

وتضمنت المشاهد عملية قنص أحد جنود الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى استهداف منزل يتحصن به الجيش في حي القصاصيب، واشتعال النيران فيه وتصاعد أعمدة الدخان.

وشملت المشاهد استهداف منزل آخر يتحصن به الجنود بقذيفة TBG، كما تم استهدافه بعد وصول قوة الدعم.



ووثقت "كتائب القسام" آثار الدمار بعد إجلاء قتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي، فيما أظهرت بدلة الضابط الذي تم قنصه ملطخة بالدماء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم أمس، مقتل ضابطين من لواء "كفير" وإصابة آخر خلال الهجمات التي يشنها الجيش على مناطق شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 3 خلال 24 ساعة.