استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، مجموعة فلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأنه تم نقل جثماين 6 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعًا، بالقرب من عيادة الوكالة على شارع البحر في المدينة.

في سياق متصل، تم نقل شهيد ونحو 20 جريحًا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بعد قصف طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وكان مستشفى العودة في النصيرات، استقبل صباح اليوم، جثامين 3 شهداء و11 مصابًا، إثر قصف استهدف منزلًا في حي الرحمة بمنطقة المخيم الجديد غرب النصيرات.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى نحو 43603 في حين تجاوز عدد المصابين 102929، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال.

ولا تزال الفرق الإنسانية والطبية تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين يقبعون تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها في ظل القصف المتواصل على القطاع.