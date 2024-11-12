ولي عهد الكويت يلتقي رئيس كازاخستان خلال قمة «COP29»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - التقى ممثل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ صباح الخالد اليوم، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على هامش القمة العالمية للعمل المناخي «COP29» المقامة في باكو عاصمة أذربيجان، حيث جرى استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وكازاخستان وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، كما تمت مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد نقل ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد إلى الرئيس توكاييف.