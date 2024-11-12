انطلاق القمة العالمية للعمل المناخي في باكو بمشاركة ولى عهد الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - انطلقت القمة العالمية للعمل المناخي في باكو عاصمة أذربيجان بمشاركة ممثل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

وقالت وكالة أنباء أذربيجان إن رئيس أذربيجان إلهام علييف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رحبا بالحاضرين من رؤساء الدول والحكومات فضلا عن رؤساء الوفود المشاركة في القمة.

وستعقد القمة اليوم وغدا وهي الحدث الأعلى مستوى ضمن الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «كوب 29».

ويهدف مؤتمر «كوب 29» الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الحالي إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف (اتفاق باريس للمناخ) مع ضمان توزيع عادل للموارد والفرص بين الدول المتقدمة والنامية.