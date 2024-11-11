رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان يعيش كارثة إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان يعيش كارثة انسانية بسبب العدوان الاسرائيلي.

وقال «ميقاتي»- في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض- إن لبنان يمر بأزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله ،فهو يعاني من اعتداء اسرائيلي صارخ ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي وضعت لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأكد على أنه لا يجوز ولا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه وانتهاك سيادته وتهديد علة وجوده من دون حسيب أو رقيب.

ولفت إلى أن العدوان الاسرائيلي على لبنان تسبب بخسائر انسانية فادحة فتجاوز عدد الضحايا حتى الان أكثر من 3200 شهيد بينهم أكثر من 775 طفلا وسيدة، والجرحى اكثر من 4000 شخص.

وأضاف: «أن هذا التصعيد تسبب في إجبار مليون ومائتي ألف لبناني على النزوح في غضون ساعات معدودة، مما أضاف عبئا جديدا على كاهلنا وعلى الوضع الداخلي المثقل بالأزمات المتتالية».

وأكد «ميقاتي» أنه لا يمكن لأي دولة أن تتحمل عبء هذا الدمار الهائل، فكيف بلبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة وغير مسبوقة منذ 5 سنوات.ودعا الحاضرين إلى مساندة الدولة اللبنانية والمؤسسات الدستورية والسيادية والنقدية والاستمرار في ارسال المساعدات الانسانية والغذائية والصحية العاجلة.