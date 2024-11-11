رئيس ”السيادة السوداني”: نطالب المجتمع الدولي بتسريع حل الدولتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص بلاده على التعاون مع جميع الدول والمؤسسات لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأكد " البرهان"، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية، المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

كما طالب رئيس مجلس السيادة السوداني، المجتمع الدولي بالعمل على تسريع التوصل إلى حل الدولتين ووقف التهجير القسري لسكان غزة وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية

وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.