ملك الأردن: يجب وقف الحروب فورا لمنع دفع المنطقة نحو حرب شاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، أن منطقة الشرق الأوسط تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها تستدعي تحركًا فوريًا لوقفها جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح ملك الأردن، خلال كلمته أمام أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض، اليوم الاثنين، أنه يجب وقف الحروب فورًا لحماية الأبرياء وإنهاء الدمار ومنع دفع المنطقة نحو حرب شاملة.

وأشار إلى أنه "يجب إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين لتحقيق الاستقرار بالمنطقة".

وشدد العاهل الأردني، على أنه "يجب علينا أن نكثف جهودنا لكسر الحصار على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية ووقف التصعيد بالضفة الغربية المحتلة".

وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.