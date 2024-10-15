السفير المشعان: للكويت جهود استباقية لحل أزمة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومتابعتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان جهود دولة الكويت الفعالة في مكافحة «الراديكالية» والتطرف العنيف.

وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية على هامش استضافة الكويت اليوم الثلاثاء ورشة عمل لمجموعة العمل المعنية بشرق أفريقيا (EAWG) المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) برئاسة كويتية - كينية ضمن عضويتهما في المنتدى الذي انضمتا إليه في سبتمبر 2023، قال السفير المشعان إن دولة الكويت كان لها جهود استباقية مقرونة بالتعاون الثنائي مع الدول الصديقة لحل أزمة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومتابعتها في بنود هذا الاجتماع لاحقا.

وأضاف أن حكومة دولة الكويت على أتم الاستعداد لتلقي الطلبات للتعاون مع الحلفاء الراعين لعمليات مكافحة الإرهاب وتوفير كل الاحتياجات اللازمة، مؤكدا التزامها بتوحيد كل الجهود تحقيقا للأهداف المرجوة في الصكوك المحددة وغيرها للمنتدى في أطر زمنية واقعية.

وأوضح أن ورشة العمل هذه - التي تستمر يوما واحدا - تتمحور حول فك الارتباط وإزالة التطرف وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج للأشخاص المرتبطين بالجماعات الإرهابية.

وذكر أن الورشة جمعت أعضاء من مجتمع شرق أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية للتنمية وممثلين عن ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والمؤسسات الملهمة.