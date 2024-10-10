سفير الكويت في الهند يؤكد أهمية تنمية العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - أكد سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي، اليوم الخميس، أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين الكويت والهند الى آفاق أرحب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الشمالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقاء مع رئيس وزراء ولاية غوجارات بوبيندراباي باتيل.

وأوضح الشمالي أنه ناقش خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر إقامة باتيل في «غاندي ناجار» على هامش حضور مهرجان غوجارات للثقافة والفنون، سبل تعميق العلاقات بين الكويت وولاية غوجارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالأمن الغذائي والمائي وقطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير الطاقة الخضراء المتجددة.

وشدد على أن ما يجمع الكويت والهند تاريخ حافل بالإنجازات وصداقة عمرها سنوات وتعاون ينمو باستمرار.

وشارك الشمالي في البرنامج الثقافي الذي يتضمن مختلف اشكال الفنون والثقافة ويقام في الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر في أحمد آباد بولاية غوجارات.

وأشاد بالتبادل القائم بين البلدين في مجالات الفنون والتبادل الثقافي، مؤكدا أهمية الفنون والثقافة في تعميق العلاقات بين الشعبين.