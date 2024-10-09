جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 3 مستشفيات شمال قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر 3 مستشفيات داخل القطاع وطالب بإخلائهم من المرضى والطاقم الطبي.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فأن المستشفيات تقع في شمال قطاع غزة وهما مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا ومستشفى العودة الطبي في جباليا.

وبحسب الإعلان، حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان وفتح النار على مكتب إدارة المستشفى، وطالب بإخلائه خلال 24 ساعة.

وقالت إدارة المستشفى إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أحد المسعفين وأعاق إجلاء مرضى من الأطفال الخدج.

ولفتت إلى أن الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لتهجير سكان شمال غزة.