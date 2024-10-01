حزب الله: لا صحة لما تردد بشأن دخول جيش الاحتلال لجنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - نفى حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، ما تردد بشأن دخول جيش الاحتلال لجنوب لبنان.

وأكد حزب الله في بيانٍ أنه لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد مع عناصره.

كما قال حزب الله: إنه "‏لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس".‏

وخرجت تقارير إسرائيلية زعمت وجود أسلحة وذخائر داخل مباني الضاحية الجنوبية وهو ما يبرر استمرار القصف الإسرائيلي، على حد زعمه.

وأعلن صباح اليوم، جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ هجوم مركز على مواقع لإنتاج أسلحة وبنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

ووفقًا لموقع "واللا" العبري، نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، "بدأت القوات عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف تابعة لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان".

وذكرت أنه "وفقًا لقرار المستوى السياسي، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية مستهدفة ومحددة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية تابعة لحزب الله، في عدد من القرى القريبة من الحدود؛ مما يُشكل خطرًا على المنطقة".