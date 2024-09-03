«الأونروا»: الوضع الصحي بقطاع غزة في تردٍ مستمر والظروف المعيشية أصبحت كارثية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 04:32 مساءً - أكدت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة الأمم المتحدة غوث لتشغيل اللاجئين «الأونروا»، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يشهد ظروف كارثية والوضع الصحي في تردٍ والظروف المعيشية ليست بالعادية.

وأفادت حمدان خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»: «فالحرب مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر تم القضاء فيها على الكثير من المرافق الحيوية والمبان والبنى التحتية، وهناك أزمات أيضا تعصف بالقطاع، مثل مياه الشرب والصحة وظهور أمراض».

وتابعت، أن «قطاع غزة يعاني من ظهور أوبئة جديدة، وخلال الشهر الماضي صرحت الأونروا بأن التهاب الكبد الوبائي ينتشر بشكل سريع، ويسجل ما بين 800 إلى 1000 حالة أسبوعية في المراكز الصحية التابعة لأونروا فقط».

أردفت إيناس حمدان: «هناك أمراض جلدية منتشرة بشكل كبير لعدم توفر مواد النظافة الكافية، وإن تواجدت أو توافرت في بعض المحال تكون في غير متناول الجميع وتحتاج لكثير من الأموال».

وأشارت إلى أن «الأونروا بدأت حملة ضخمة بالشراكة مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، وهي حملة ليست سهلة القيام بها، خاصة في ظل استمرار الحرب، وإن كانت هناك فترات هدوء تزامنت مع إطلاق الأيام الأولى لهذه الحملة، وفي مناطق جغرافية معينة».