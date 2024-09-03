الكونغو الديمقراطية.. مقتل 129 شخصا في محاولة هروب من سجن مكالا المركزي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن ما لا يقل عن 129 شخصًا قتلوا أثناء محاولتهم الهروب من سجن مكالا المركزي في العاصمة كينشاسا في وقت متأخر من مساء الأحد، مضيفة أن الوضع أصبح الآن تحت السيطرة.

وفي بيان نشر على موقع "إكس" في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، قال وزير الداخلية إن حريقًا اندلع أيضًا في المبنى الإداري للسجن ومستودعات الأغذية والمستشفى، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن نحو 59 شخصًا أُصيبوا.

وقال في بيان مصور "محاولة الهروب الجماعي من سجن مكالا المركزي أسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار مادية كبيرة".

وفي وقتٍ سابقٍ، ذكر مسؤول بالسجن أنه لم ينجح أي سجين في الهرب، مضيفًا أن من حاولوا الفرار قُتلوا.

وتجري الحكومة تحقيقًا في الواقعة.

وقال سجناء لـ"رويترز" إنهم سمعوا خلال محاولة الهروب صوت إطلاق نار كثيف فضلًا عن أصوات سجناء بالخارج.