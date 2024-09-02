وزير الإعلام الكويتي يدعو للتصدي للحسابات المسيئة التي تمس النسيج الاجتماعي الخليجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - دعا وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري إلى التصدي للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المسيئة، ومحاربتها ونبذ كل ما من شأنه المساس بالنسيج الاجتماعي الخليجي.

وقال المطيري، في منشور على منصة «إكس» مساء أمس الأحد، إن دول الخليج تربطها أواصر أخوة ومحبة أصيلة ومتجذرة عبر التاريخ في وجداننا وقلوبنا، منطلقة من القيادة الحكيمة لقادتنا والعلاقات الأخوية التي تجمع شعوبنا.

وأضاف إنه ومن هذا المنطلق يقع على عاتقنا جميعا المحافظة على متانة وحدتنا الخليجية، ونبذ كل ما من شأنه المساس بنسيجنا الاجتماعي الخليجي من قبل الحسابات المسيئة وغيرها، وندعم كل الجهود المبذولة للتصدي لها ومحاربتها.