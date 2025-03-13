أخبار اليمن : مشاجرة مسلحة تنهي حياة صحفي

مشاجرة مسلحة تنهي حياة صحفي
أفادت وزارة الداخلية العراقية، بأن حادث وفاة الصحفي ليث محمد رضا لم يكن عملية اغتيال، بل نتج عن مشاجرة نشبت مع جيرانه في السكن.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقع "فيسبوك" أن الحادث وقع في وقت متأخر يوم الثلاثاء ببغداد، حيث نشبت مشاجرة بين الصحفي العامل في وكالة "واع" ليث محمد رضا، وبين شخص آخر تطورت إلى إطلاق نار أودى بحياة الصحفي على الفور.
من جانبه، كشف مدير قسم فحص الأموات في دائرة الطب العدلي، الدكتور عبد الوهاب عصام، عن تفاصيل تشريح جثة رضا، فيما أشار إلى أن الإصابة التي قتلته هي طلقة في الكتف.
وقال عصام لوكالة "واع": إن "السبب الرئيسي للوفاة هي الطلقة التي اخترقت الكتف الأيمن للمجنى عليه باتجاه القلب".
وأضاف أن "الرصاصة مزقت كل الأعضاء التي كانت في طريقها البنكرياس والرئتين والقلب"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي طلقات في الرأس، والدم الذي خرج من أنف الضحية هو حالة طبيعية".
وتابع: "هناك أيضاً اطلاقة اخترقت عظم الساق للمجنى عليه مما تسببت بانقاسم العظم".*وكالات
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