أخبار اليمن : حماس توافق على إطلاق دفعة أسرى جديدة

حماس توافق على إطلاق دفعة أسرى جديدةوافقت حركة حماس على إطلاق سراح جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن وفد قيادتها تسلم أمس مقترحاً من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى، مضيفة أن "حماس" تعاملت مع المقترح بمسؤولية وإيجابية.

وقالت إنها سلمت رد "حماس" على المقترح، فجر اليوم، متضمناً موافقتها على "إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأكدت الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.