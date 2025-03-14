حماس توافق على إطلاق دفعة أسرى جديدة
وافقت حركة حماس على إطلاق سراح جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.
وأوضحت الحركة، في بيان، أن وفد قيادتها تسلم أمس مقترحاً من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى، مضيفة أن "حماس" تعاملت مع المقترح بمسؤولية وإيجابية.
وقالت إنها سلمت رد "حماس" على المقترح، فجر اليوم، متضمناً موافقتها على "إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".
وأكدت الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : حماس توافق على إطلاق دفعة أسرى جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.