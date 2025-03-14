أجواء باردة وأمطار على هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وهطول أمطار خفيفة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء تميل إلى الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، بينما تتشكل السحب المنخفضة نهاراً تتخللها سحب ممطرة قد يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية في فترتي الظهيرة والمساء.
وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب.
وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أن تكون الأجواء صحوة وحارة نسبياً نهاراً، والرياح نشطة قد تصل أقصى سرعة لها إلى 23 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.
ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر .
ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أجواء باردة وأمطار على هذه المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.