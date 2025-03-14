أخبار اليمن : الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة

الاحتلال يواصل عدوانه على الضفةواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها في الضفة الغربية لليوم السابع والأربعين على التوالي، ولليوم الرابع والثلاثين على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات مكثفة ومداهمات للمنازل وإجبار السكان على مغادرتها بالقوة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، ونشرت فرق المشاة في حارات مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، وسط إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية، وسماع دوي انفجارات تزامنًا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع. وتقوم قوات الاحتلال بنصب الحواجز العسكرية المتنقلة في أوقات متفرقة خلال عدوانها المتواصل في عدة مواقع رئيسية داخل مدينة طولكرم ومداخلها.

وأسفر العدوان المستمر على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينيًّا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 12 ألف شخص من مخيم نور شمس، ومثلهم من مخيم طولكرم.

كما خلف العدوان دمارًا شاملًا طال البنية الأساسية، والمنازل والمحلات التجارية التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب.