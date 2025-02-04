أخبار اليمن : ساعة أحمد الشرع تثير الجدل

ساعة أحمد الشرع تثير الجدلساعة أحمد الشرع تثير الجدل

بينما يعيش السوريون وضعًا معيشيًا صعبًا، أثارت ساعة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بها خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الساعة الفاخرة

الساعة، التي تعتبر من نوع باتيك فيليب وورلد تايم كرونوغراف 5930 – جي، لاقت اهتمامًا بالغًا نظرًا لقيمتها العالية التي تقدر بنحو 81,610 دولار أمريكي.

تفاصيل الساعة الفاخرة

تعتبر هذه الساعة من باتيك فيليب واحدة من أبرز إصدارات العلامة الفاخرة السويسرية لعام 2016. وهي تتميز بأنها أول إصدار يحمل تعقيدتين في نفس الوقت: تعقيد الورلد تايم (الذي يتيح توقيت المدن العالمية) والكرونوغراف (وظيفة التوقيت التوقف). وتجمع الساعة بين الأناقة والتكنولوجيا المتطورة، حيث تتميز بالعديد من الخصائص الفنية:

الحركة: أوتوماتيك (ميكانيكية بالكامل)

المعدن: ذهب أبيض عالي الجودة

المهام: توقيت عالمي – كرونوغراف

المقاس: 39.5 مم

احتياطي الطاقة: 50 ساعة

سعر البيع التقريبي: 81,610 دولار أمريكي (315,000 ريال سعودي / 25,200 دينار كويتي)

إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي

رغم أن هذه الساعة هي قطعة فاخرة تجمع بين التقنية العالية والأناقة، فإن ظهورها على معصم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في هذا التوقيت أثار تساؤلات عدة حول رمزية ارتداء هذه الساعة، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة في سوريا. واعتبر البعض أن اختيار ساعة بهذه القيمة يعكس نوعًا من الاستعراض الشخصي للمكانة والسلطة، بينما انتقدها البعض الآخر كدليل على التباين بين تصرفات المسؤولين السوريين ووضع المواطنين العاديين في البلاد.

تبقى ساعة باتيك فيليب وورلد تايم كرونوغراف 5930 – جي محط أنظار المتابعين، حيث تواصل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداول الموضوع بشكل واسع.