أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة للشيخ محمد جمعان الجدري

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة للشيخ محمد جمعان الجدريبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة الى الشيخ محمد ناجي جمعان الجدري في وفاة عمه الشيخ صالح مبخوت جمعان الجدري .

وأشاد نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى الى أبناء اخ الفقيد الشيخ عبدالله حسین مبخوت جمعان الجدري، واسرة ال جمعان ومنطقة جدر وقبيلة بني الحارث بأمانة العاصمة ،بمناقب الفقيد حيث كان من المناضلين ضد الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن ومن ثوار ال 26 من سبتمبر ومشهود له بأدواره الوطنية في ترسيخ النظام الجمهوري الى جانب خدمة المجتمع واعمال الخير والبر والإحسان.

وعبر لبوزة باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".