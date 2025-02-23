أخبار اليمن : شركة الغاز تنفيذ نزولاً ميدانياً للمحافظات لهذا السبب

شركة الغاز تنفيذ نزولاً ميدانياً للمحافظات لهذا السببباشرت الشركة اليمنية للغاز اليوم نزولاً ميدانياً للمحافظات، للاطلاع على الوضع التمويني واستقراره خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وخلال تدشين الحملة في محافظة الحديدة، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة ياسر الواحدي، أنه تم تكليف فرق ميدانية من الشركة بتنفيذ نزولاً ميدانياً إلى أمانة العاصمة والمحافظات للاطلاع على الوضع التمويني واستقراره، والترتيبات المتعلقة بالاستعدادات لتوفير الكميات الكافية والإضافية من مادة الغاز المنزلي.

وأوضح أن الوضع التمويني لمحافظة الحديدة والمحافظات مستقر، وطمأن المواطنين بأن لدى الشركة كميات كبيرة من هذه المادة لتلبية احتياجات المواطنين بحيث يتم تموين المحافظات بكافة قطاعاتها وعلى مدار الساعة.

وأشار الواحدي إلى أن الحملة تأتي في إطار برنامج الشركة وخطتها لتلبية الاحتياج من هذه المادة خلال الشهر الفضيل، حيث تهدف إلى التأكد من مدى التزام أصحاب محطات تعبئة الغاز ووكلاء البيع المباشر، بتوفير حاجات المواطنين من مادة الغاز على مدار الساعة، مع الالتزام بالبيع بالأسعار المعتمدة، وكذا الالتزام بالمعايير الفنية والأوزان المعتمدة.

كما تركز الحملة على التأكد من مدى التزام المحطات بتوفير اشتراطات الأمن والسلامة ومواصفاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالف لتلك الاشتراطات، ولما من شأنه حصول المواطنين على احتياجاتهم من مادة الغاز بكل سهولة ويسر وفي ظل بيئة آمنة.

وخلال تفقد محطات البيع المباشر في محافظة الحديدة تم ضبط عدداً من أصحاب محطات البيع المباشر نتيجة مخالفاتهم سواء في جانب الأمن والسلامة أو التلاعب بالأوزان.

ووجه القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة بإيقاف هذه المحطات وتطبيق الإجراءات القانونية حيالها.. مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والأوزان المعتمدة، واشتراطات الأمن والسلامة، وأن الشركة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين بما يضمن حماية المواطنين من الغش والتلاعب والحفاظ على سلامة الارواح والممتلكات.

وأكد الواحدي أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للاستعداد لتلبية الاحتياجات المتزايدة من مادة الغاز المنزلي للمواطنين خاصة خلال الشهر الكريم بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وحصول المواطن على حاجته من الغاز بسهولة ويسر.