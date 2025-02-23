أخبار اليمن : الإنذار المبكر يكشف مستجدات طقس اليمن

الإنذار المبكر يكشف مستجدات طقس اليمنتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة وباردة على المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء صحوة وباردة نسبياَ إلى باردة خلال الليل والصباح الباكر في بعض المناطق من محافظات البيضاء، ذمار، عمران، صنعاء وصعدة.

وقد تتشكل السحب الركامية المنخفضة في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع تشكل السحب المنخفضة على أجزاء من المناطق لداخلية للسواحل الغربية والرياح نشطة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب لتصل أقصى سرعة لها إلى 22 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية يتوقع المركز أجواء صحوة ومغبرة نسبياً أثناء النهار، ورياح جنوبية إجمالاً تنشط أحياناً لتصل أقصى سرعة لها إلى 18 عقدة تثير الأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة، ومرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.