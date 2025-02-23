نابولي يُهدي الإنتر صدارة الكالتشيو

نابولي يُهدي الإنتر صدارة الكالتشيوتعرض فريق نابولي لخسارة مفاجئة أمام مضيفه كومو بنتيجة 1 - 2، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، ليفقد بذلك فرصة سانحة لانتزاع صدارة الترتيب العام من إنتر ميلان.

افتتح كومو التسجيل مبكرا بعد أن سجل الكوسوفي أمير رحماني، مدافع نابولي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الإسباني أساني دياو الهدف الثاني في الدقيقة (77)، فيما أحرز جاكومو راسبادوري هدف نابولي الوحيد في الدقيقة (17).

وبهذه النتيجة، توقف رصيد نابولي عند 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر إنتر ميلان، في حين رفع كومو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط، محققا فوزه السابع في المسابقة.