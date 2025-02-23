أخبار اليمن : 51199 مدنياً ضحايا العدوان على اليمن

51199 مدنياً ضحايا العدوان على اليمنكشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أن عدد ضحايا العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن خلال 10 أعوام، بلغ 51 ألفاً و199 مدنياً، منهم 18 ألفًا و583 شهيداً، و32 ألفًا و616 جريحاً،

وقالت رئيسة المنظمة سمية الطائفي في حلقة نقاشية حول الإجرام الأمريكي دوليا (اليمن وأمريكا الجنوبية نموذجا)، إن عدد الضحايا من الأطفال بلغ 9 آلاف و281 بينهم 4 آلاف و143 شهيدا و5 آلاف و138 جريحا، ومن النساء 5 آلاف و566 بينهن ألفان و495 شهيدة و3 آلاف و71 جريحة، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى من الرجال 36 ألفا و352 بينهم 11 ألفا و945 شهيدا و24 ألفا و407 جرحى.

ولفتت الطائفي إلى أن تحالف العدوان استهدف خلال العشر السنوات الماضية منازل المدنيين والمنشآت المدنية، وبلغ عدد المنازل المدمرة 616 ألفًا و661 منزلًا، كما دمر 186 منشأة جامعية وألفًا و881 مسجدا و393 منشأة سياحية و429 مستشفى ومركزا صحيا، وألفا و388 مدرسة ومركزا تعليميا و146 منشأة رياضية و273 موقعا أثريًا و66 منشأة إعلامية و13 ألفا و361 حقلا زراعيا، في حين دمر 15 مطارا، واستهدف 16 ميناءً و386 محطة توليد كهرباء، وثمانية آلاف و386 طريقا وجسرا و655 شبكة ومحطة اتصالات وثلاثة آلاف و423 خزانا وشبكة مياه وألفين و231 منشأة حكومية.

وذكرت أن غارات العدوان استهدفت المنشآت الاقتصادية متسببة في تدمير 424 مصنعا و446 ناقلة وقود، و12 ألفًا و822 منشأة تجارية و495 مزرعة دجاج ومواشي و11 ألفا و99 وسيلة نقل وألفا و271 شاحنة غذاء، و714 سوقا و529 قارب صيد وألفا و53 مخزن غذاء و506 محطات وقود.

وأشارت رئيسة منظمة انتصاف إلى ما يعانيه المواطنون في المناطق الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال السعودي والإماراتي ومرتزقتهما من أوضاع متردية، حيث يعانون من جرائم وانتهاكات تحالف العدوان ومرتزقته.

وأوضحت أنه وبحسب إحصائيات مركز نداء الكرامة بلغت عدد عمليات الاغتيال خلال العام 2024م 188 نجا منها 66 وأدت إلى مقتل 51 شخصا، بالإضافة إلى 90 حالة قتل مباشر وإعدام خارج إطار القانون، كما تم العثور على 33 جثة لمواطنين تم قتلهم ورميهم في الطرقات، فيما بلغ عدد ضحايا الاختطافات والاعتقالات والاختفاء القسري والاغتصاب 704، بالإضافة إلى 99 حالة مداهمة لمنازل المواطنين بالقوة، و74 حالة سطو ونهب للمنازل والممتلكات الخاصة والعامة، و21 حالة تقطع للمسافرين أدت إلى مقتل 14 مسافرا وجرح 16 آخرين، و32 حالة قطع طريق أمام المسافرين وقاطرات النفط والغاز والنقل، كما يوجد 18 سجنا سريا وأكثر من 27 سجنا تابعا للجماعات التي تديرها دول الاحتلال.

وحملت تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خاصة النساء والأطفال على مدى ما يقارب عشرة أعوام.

وطالبت رئيسة المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، والمجازر البشعة بحق المدنيين.. داعية أحرار العالم إلى التحرك الفعال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها.

من جانبه، أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني على اليمن لأكثر من عشر سنوات تسبب بمعاناة وأزمة كارثية في اليمن، حيث أصبح الوضع الإنساني مأساويا بشكل لا نظير له في العالم ولم يسبق له مثيل في التاريخ.

وتطرق إلى ما تعرض له اليمن من استهداف وتدمير من قبل دول العدوان التي استخدمت في عدوانها مختلف أنواع الأسلحة المحرمة، والحصار الشامل كوسيلة للحرب، ومنع دخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدواء، وعرقلة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، إضافة إلى فرض قيود تعسفية لإغلاق مطار صنعاء، ومنع المرضى من السفر إلى الخارج للعلاج، وكذا نقل البنك المركزي إلى عدن، وتدمير الأعيان المدنية بشكل مباشر.

وأشار إلى الأضرار التي لحقت بالسلطة القضائية بسبب استهداف العدوان لها، حيث دمر العدوان ما يقارب من خمسين مجمعا ومبنى ومحكمة بشكل كلي وجزئي، وأضر كليا بوثائق وسجلات وملفات القضايا في تلك المحاكم، كما استهدف ما يقارب من 50 منزلا لعدد من القضاة وموظفي المحاكم ودمرها بشكل كامل على رؤوس ساكنيها.. مبينا أن العدوان تسبب في استشهاد حوالي 100 قاضٍ وموظف إداري بالسلطة القضائية.