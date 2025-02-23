أخبار اليمن : صنعاء.. إعلان موعد التنسيق القبول في الجامعات

صنعاء.. إعلان موعد التنسيق القبول في الجامعاتناقش مجلس شؤون الطلاب للجامعات اليمنية الحكومية والأهلية في اجتماعه اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، السياسة العامة للتنسيق والقبول والطاقة الاستيعابية للعام الجامعي 1447 هـ / 2025-2026م.

وأقر الاجتماع بحضور نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس، ووكيل قطاع التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، ونواب رؤساء الجامعات اليمنية لشئون الطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية مشروع السياسة العامة للقبول والطاقة الاستيعابية مع الأخذ بالتعديلات والملاحظات المقدمة.

واستعرض المجتمعون التقارير المرفوعة من قبل مؤسسات التعليم العالي اليمنية بشأن عملية التنسيق والقبول للعام الجامعي الماضي عبر البوابة الإلكترونية والصعوبات والمعوقات ومقترحات الحلول.

وأقر الاجتماع تحديد موعد موحد لفتح التنسيق والقبول في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447 هجري بداءً من الثامن من شوال القادم، وتحديد فترة شهراً كاملاً بعد إعلان نتائج الثانوية كفرصة وموعد نهائي لأغلاق البوابة الإلكترونية للتنسيق والقبول للعام الجامعي المحدد على أن يبدأ التقويم الجامعي في الأول من محرم بالنسبة لجميع المستويات ماعدا المستوى الأول.

كما أقر اعتماد الطاقة الاستيعابية ومعدلات القبول في الجامعات الحكومية والأهلية بمختلف أنظمة القبول، وفقاً لآخر معدلات الإغلاق التي تم اعتمادها العام الماضي، على أن يكون التنسيق والقبول حصراً عبر البوابة الإلكترونية لمركز تقنية المعلومات وعدم قبول أي طالب يسجل خارج إطار البوابة مهما كانت الظروف والمبررات.

وأقر المجتمعون على حق الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة "تكميلي قرآن وعلوم شرعية" أو دبلوم معلمين ثلاث سنوات أو خمس سنوات " الإلتحاق في برامج" دراسات إسلامية، وعربية، شريعة وقانون، علوم شرعية، علوم قرآن ودراسات إنسانية" وفقاً لشروط التنسيق والقبول المحددة في هذه السياسة.

كما أقروا عدم قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من خارج اليمن إلا بعد معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والموافقة على استيعاب خريجي الثانوية المهنية التخصصية" التجارية، الزراعية، الهندسية" في الكليات والتخصصات المناظرة لمؤهلاتهم أو التخصصات الإنسانية ومعدلات القبول المعلنة لطلبة الثانوية العامة مع اخضاعهم لامتحان المفاضلة وفقاً للآليات المتبعة.

واتفق المجتمعون على تحديد عمر الثانوية العامة للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية 12 سنة كحد أقصى للتخصصات العلمية والسماح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الذي مضى على مؤهلاتهم أكثر من 10 سنوات الإلتحاق في مختلف تخصصات العلوم الإدارية والإنسانية في الجامعات الحكومية والأهلية .

وتطرق الاجتماع لإمكانية إعادة النظر في شروط التحويل للطالب بحيث يسكن في الجامعة المحول إليها بنفس المستوى الذي انتقل منه في الجامعة التي كان يدرس فيها وفقا للشروط والمواد التي نصت عليه اللائحة.

وفي الاجتماع وجه وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الصعدي، الجامعات اليمنية بالتعامل مع التوجيهات الصادرة من قبل الوزارة، والإلتزام بالتقويم الجامعي وتطبيق السياسة العامة للقبول والتسجيل خلال العام الجامعي 1447 هـ.. مؤكداً الحرص على تقديم كافة التسهيلات والتعاون مع الجامعات اليمنية لتمكينها من أداء رسالتها بالشكل المنشود.

بدوره أكد الدكتور حاتم الدعيس، والدكتور لقمان أهمية مناقشة السياسة العامة للتنسيق والقبول وإثرائها بالملاحظات والمقترحات والإطلاع على الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الجامعات والطلاب أثناء عملية التنسيق والقبول وايجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها وفقا للائحة.