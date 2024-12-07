أخبار اليمن : دمشق تحت طوق أمني مشدّد

دمشق تحت طوق أمني مشدّدأعلن وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، مساء اليوم، أن هناك طوق أمني قوي جداً على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره.

وتفقد وزير الداخلية السوري عمل الوحدات الشرطية في العاصمة دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال الرحمون إن "هناك طوقا أمنيا قويا جدا على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره".

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري سوري أن بعض الخلايا الإرهابية تنشر فيديوهات تدعي السيطرة على مناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات بهدف بث الفوضى في صفوف المواطنين وترهيبهم.

وقال المصدر العسكري: "تقوم بعض الخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية بنشر مقاطع فيديو عبر قنواتهم الإعلامية من ساحات وشوارع لمناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات والادعاء بأن عناصر التنظيمات الإرهابية قد سيطروا عليها كل ذلك بهدف بث الفوضى في صفوف المواطنين وترهيبهم".