أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 44664

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 44664ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و664 شهيداً و105 آلاف و976 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 52 شهيداً و142 مصاباً.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ428 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 في المئة من السكان.