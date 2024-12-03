أخبار اليمن : لازاريني: جائحة إعاقات في غزة

لازاريني: جائحة إعاقات في غزةكشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بأنّ نسبة الأطفال ذوي الإعاقة في قطاع غزة هي "الأعلى في العالم". وأضاف أنّ ثمّة "جائحة إعاقات" في القطاع المحاصر والمستهدف بحرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ نحو 14 شهراً.

وقال لازاريني في منشور على منصة " إكس" إن العديد من الأطفال في غزة يفقدون أطرافهم ويخضعون لعمليات جراحية دون تخدير.

وأوضح أنه قبل الحرب، أشارت الاستطلاعات إلى أن واحدة من كل خمس أسر في غزة كان لديها شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، نصفهم كان من الأطفال.

ووفق منظمة الصحة العالمية فإن 1 من كل 4 أشخاص أصيبوا في حرب غزة يحتاج إلى خدمات إعادة تأهيل بما فيها الرعاية بعد بتر الأطراف، وإصابات الحبل الشوكي.