أخبار اليمن : احالة 16 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى النيابة

احالة 16 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى النيابة
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة (16) متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في سندات رسمية، واستغلال نفوذ، واختلاس مال عام، حيث بلغ حجم الضرر في تلك القضايا 236 مليوناً و709 ألف ريال.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
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