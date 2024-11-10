أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و603

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و603أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و603 شهداء، و102 ألف و929 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 51 شهيداً و164 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.