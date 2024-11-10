أخبار اليمن : تحذير عاجل لسكان 9 محافظات يمنية

تحذير عاجل لسكان 9 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً في 9 محافظات أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج، إب وأبين، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 08 درجات مئوية.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 6.5 في ذمار، 6.8 في صنعاء، 8.4 في عمران، 9.5 في إب.

ونبه المركز المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد.