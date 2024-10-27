أخبار اليمن : مقتل واصابة 50 صهيونياً في "تل أبيب"

مقتل واصابة 50 صهيونياً في "تل أبيب"لقي ما لا يقل عن خمسة صهاينة مصرعهم وأصيب آخرون منهم بجراح خطيرة، اليوم الأحد، بعملية دهس قرب مقر الموساد شمال مدينة "تل أبيب" المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام العدو عن الاسعاف الصهيوني، قوله: لقي خمسة صهاينة مصرعهم وأصيب 45 آخرين بينهم 15 بحالة خطيرة، من جراء اصطدام شاحنة بمارة في "مفرق غليلوت" قرب مقر الموساد بـ "تل أبيب".

وأشارت "نجمة داوود الحمراء" إلى أنها تتعامل مع عشرات الإصابات جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات شمال "تل أبيب".. قائلة: "إن عدداً من المصابين عالقون تحت الشاحنة وهم في حالة خطيرة".

وفي التفاصيل، قالت إذاعة جيش العدو: إنه بالقرب من مدينة جيلوت للسينما، قامت شاحنة بدهس عدد من الأشخاص الذين كانوا يقفون بالقرب من محطة الحافلات.. فيما توجهت قوة كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث".

وأضافت: إن "سائق الشاحنة نفذ عملية دهس ثم نزل من الشاحنة وقام بطعن عدد من الصهاينة".

ووفق إذاعة جيش العدو، فقد تم إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عدد كبير من الجرحى في مستشفيات "تل أبيب" بعد عملية دهس في مفترق "غليلوت".

وأفادت إذاعة جيش العدو، بأن عددا كبيرا من المصابين جنوداً كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام العدو، أن عملية الدهس نفذت بالقرب من مدخل قاعدة "غليلوت" العسكرية، التي تضم مقرات الأجهزة الاستخبارية الصهيونية، بما في ذلك الموساد ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.

