أخبار اليمن : اللجنة العامة تعقد اجتماعا لها برئاسة رئيس المؤتمر

دوت الخليج -

اللجنة العامة تعقد اجتماعا لها برئاسة رئيس المؤتمر

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم الخميس في العاصمة صنعاء برئاسة الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام حيث ناقش الاجتماع التطورات على الساحة التنظيمية والوطنية .

وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على ارواح شهداء اليمن وشهداء الامة العربية الذين سقطوا جراء العدوان الصهيوني في فلسطين ولبنان .

واستعرض رئيس المؤتمر في الاجتماع اخر المستجدات على الساحة الوطنية مشيرا الى ان المؤتمر الشعبي العام سيظل ثابتا على مواقفه الوطنية الثابتة في الدفاع عن الوطن ضد أي عدوان او تدخل خارجي من اي جهة او دولة باعتبار ذلك عقيدة وقناعات وطنية لن تتغير ولن تتبدل .

واوضح ابوراس ان الحشود العسكرية في البحر الاحمر تثير المخاوف مؤكدا ان المؤتمر سيضع يده في يد القيادة لمواجهة أي عدوان على اليمن كما وقف خلال عدوان التحالف الذي قادته السعودية .

وجدد رئيس المؤتمر التأكيد على مواقف المؤتمر تجاه القضية الفلسطينية والتي تنسجم مع مواقف الشعب اليمني الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني وهو موقف لن يتبدل بفعل أي تهديدات .

وقد جدد الاجتماع موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت والحريص على تثبيت وحدة وتماسك الجبهة الداخلية بين الاحزاب والمكونات السياسية المناهضة للعدوان وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وشركائهم مشددا على ان وحدة الموقف الداخلي شعبيا وسياسيا كفيل بإفشال كل المخططات والمؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته وسيادته واستقلالية قراره الوطني .

وفيما دعا الاجتماع المواطنين الى عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة التي تسعى لإثارة الفوضى وإقلاق الامن والسكينة العامة ؛طالب في الوقت نفسه الى عدم الالتفات والاستماع الى التقارير المغلوطة وغير الصحيحة الهادفة الى ارباك وحدة الجبهة الداخلية واثارة الخلافات بين مكوناتها وذلك انطلاقا من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )صدق الله العلي العظيم.

وفيما جدد الاجتماع ادانة المؤتمر الشعبي العام لأي اعتداء يستهدف أي منطقة يمنية من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ومعهم العدو الصهيوني اكد على حق الشعب اليمني الرد على تلك الاعتداءات بالطريقة التي يجدها مناسبة مؤيدا في الوقت نفسه الخطوات والاجراءات التي تتخذها القيادة والعمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية سواء للرد على تلك الاعتداءات او لمساندة الاشقاء في فلسطين في اطار دعم مقاومتهم للحرب التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة .

وعبر الاجتماع عن قلق المؤتمر الشعبي العام من الحشود العسكرية في البحر الاحمر ومساعي بعض الدول لاستخدام تلك الحشود للضغط على اليمن لايقاف دعمها للشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة ضد حرب الإبادة الصهيونية؛ مؤكدا على حق الشعب اليمني وقواته المسلحة في مواجهة أي محاولات للانقلاب على الهدنة الحالية والسعي لعودة الحرب من جديد .

وشدد الاجتماع على ان تلك المحاولات والضغوط لن تغير موقف اليمن وشعبها من قضية فلسطين وحق الفلسطينين في مقاومة المحتل الصهيوني حتى تحرير ارضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد الاجتماع في الوقت ذاته إدانة المؤتمر للعدوان الصهيوني على الشعب اللبناني الشقيق وحقه في مقاومة ومواجهة العدوان الصهيوني بكل السبل والوسائل التي يملكها او يتوافر عليها .

وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

