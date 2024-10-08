أخبار اليمن : توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة قادمة

توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة قادمةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات لحج، تعز، إب، ريمة، الحديدة والمحويت وسهل تهامة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، الضالع، سقطرى وغرب ذمار وسواحل شبوة، حضرموت والمهرة والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بتعز: 29.6 ملم، والحديدة: 2.2، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات المحويت، اب، لحج وسقطرى.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة.