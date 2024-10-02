أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من التواجد في ممرات سيول الامطار

الأرصاد يحذّر من التواجد في ممرات سيول الامطارتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على سهل تهامة وأجزاء من محافظات لحج، عدن، تعز، إب، ريمة، الحديدة والمحويت.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على غرب كل من حجة، صنعاء وذمار وأجزاء من محافظات البيضاء، الضالع، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 10.8ملم، في إب، 10.6 في صنعاء، 1.3 في الحديدة.

وهطلت أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، البيضاء، لحج، عدن وحضرموت وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة، ومن الانزلاقات الصخرية والطينية في الطرقات الجبلية.

(سبأ)