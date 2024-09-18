أخبار اليمن : 20 شهيدًا و54 جريحًا بعدوان الاحتلال على غزة

20 شهيدًا و54 جريحًا بعدوان الاحتلال على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و54 إصابة خلال ال 24ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,272 شهيدا و95,551 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال قرابة 80 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.